Erster Pokémon-Freizeitpark wird bald eröffnet und so cool sieht er aus

In Tokyo eröffnet schon bald der weltweit erste Freizeitpark zu Pokémon.

Gemessen an der Popularität von Pokémon erstaunt es schon fast, dass den kleinen Taschenmonstern bislang noch kein Freizeitpark gewidmet wurde. Das wird sich jedoch am 05. Februar 2026 ändern. Dann eröffnet im Yomiuriland Amusement Park in Tokyo der weltweit erste PokéPark, der in zwei große Themenbereiche unterteilt ist.

Das ist der PokéPark Kanto

Unterteilt ist der Freizeitpark in den Pokémon Forest und ein Dorf namens Sedge Town. Die Map gibt euch einen guten Überblick:

Die Map gibt schon einen groben Überblick über den geplanten Aufbau.

Im Pokémon Forest stapft ihr auf einer Länge von 500 Metern durch einen Wald, in dem sich zahlreiche Pokémon wie Pikachu, Evoli, Nidoran und Mogelbaum tummeln. Zu sehen sind übrigens nicht nur Taschenmonster aus der Kanto-Region.

Auf den ersten Bildern sieht es zudem ganz danach aus, als würden alle Taschenmonster in ihrer Originalgröße erscheinen.

Das erinnert ein wenig an einen Dinopark, nur eben mit Pokémon.

Sedge Town ist hingegen ein Dorf, in dem ihr unter anderem das Pokémon-Center, den Poké Mart oder die Arena findet. Hier werdet ihr reichlich Merchandise, wie exklusive Kuscheltiere, vorfinden. Es soll aber auch Paraden und zwei weitere, noch nicht bekannte Attraktionen geben.

Hier zwei Bilder, die das Pokémon-Center und den Pokémon Mart zeigen:

Links im Bild das Pokémon Center, rechts der Pokémon Mart.

Einen ersten offiziellen Trailer vom PokéPark Kanto gibt es ebenfalls, der allerdings nur ein Gefühl davon vermittelt, was euch erwartet. Echte Bewegtbilder aus dem Park seht ihr im Video nicht, das ihr euch hier anschauen könnt:

1:33 Der erste Trailer des PokéPark Kanto in Japan

Und wie komme ich in den Park?

Laut der offiziellen Website des PokéPark wird es vorerst zwei Ticket-Kategorien geben. Mit dem normalen Trainer's Pass kommt ihr zu einer bestimmten Zeit in den Park, während ihr mit dem Ace Trainer's Pass jederzeit reinkommt und zudem ein paar Boni wie VIP-Eingänge erhaltet.

Der Ticket-Vorverkauf startet am 21. November, allerdings nur für Japaner*innen. Wer hereinkommt, wird zudem per Losverfahren entschieden. Die konkreten Preise und die Info, wie Leute außerhalb Japans in den Park gelangen, sind bislang noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch der PokéPark Kanto und hättet ihr Lust, ihn bei einem Abstecher in Tokyo einmal zu besuchen?