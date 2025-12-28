Die erste Fallout-Serie ist nicht die von Amazon: Fallout Nuka Break muss jeder Fan gesehen haben und ihr könnt's komplett kostenlos schauen

Fallout: Nuka Break sieht fantastisch aus - dafür, dass die Serie vor 14 Jahren erschienen ist und komplett von Fans produziert wurde.

Ihr verfolgt wahrscheinlich gerade gebannt die zweite Staffel von Amazon Primes Fallout-Serie, doch lange vor dem Start des Abenteuers von Lucy, dem Ghul und Co. begeisterte eine andere Fallout-Serie Millionen Fans von Bethesdas Endzeit-Rollenspielen: Fallout: Nuka Break, ein Fan-Projekt mit viel Liebe zum Detail, das ihr keinesfalls verpassen solltet.



Und weil wir ohnehin noch ein paar Tage auf die dritte Folge der zweiten Season der offiziellen Fallout-Serie warten müssen, eignet sich Nuka Break perfekt als Lückenfüller (via GameStar).

Fallout: Nuka Break - Ein Fan-Projekt, das die Community begeistert

Fallout: Nuka Break wurde von Wayside Creations produziert, einem Zusammenschluss von leidenschaftlichen Fallout-Fans, die mit ihrer Verfilmung eine eigene Story in Bethesdas postapokalyptischer Welt erzählen.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Im Jahr 2011 erschien mit Fallout: Nuka Break – The Movie zunächst ein Fan-Film auf YouTube. Kurze Zeit später entschied sich das Team allerdings dazu, daraus eine Miniserie bestehend aus zwei Staffeln zu basteln, die bis heute zusammen über 9 Millionen Views generieren konnte.



Die erste Folge der von Fallout 3 und New Vegas inspirierten Debüt-Staffel erschien schließlich im September 2011 und handelt von einer ehemaligen Sklavin aus New Vegas, einem Ghul und einem Nuka Cola liebenden Ex-Vault-Bewohner. Im Oktober 2013 folgte dann schließlich die zweite Staffel des Fan-Projekts, die diesmal via Kickstarter finanziert wurde.

Fallout: Nuka Break - Komplette erste Staffel (kostenlos auf YouTube):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Fallout: Nuka Break - Komplette zweite Staffel (kostenlos auf YouTube):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Fallout: Nuka Break kam damals wirklich gut an, nicht nur bei den Fans, sondern auch in der internationalen Presse. Laut GameFront fängt das Fan-Projekt "das Fallout-Feeling wirklich gut ein". Dabei wird nicht nur der Look des Ghuls gelobt, sondern auch der Fakt, dass an Details wie das VATS-System gedacht wurde.

Wann geht's mit der zweiten Staffel von Amazon Primes offizieller Fallout-Serie weiter?

Seit dem 17. Dezember strahlt Amazon Prime die zweite Staffel von Fallout aus. Allerdings sind nicht alle Episoden auf einen Schlag beim Streaming-Riesen erschienen, stattdessen erwartet uns jeden Mittwoch eine neue Folge.

Die nächste Episode von Lucys Abenteuer (Folge 3) erscheint am 31. Dezember 2025, die darauffolgende wird am 07. Januar 2026 auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Den kompletten Episodenguide findet ihr hier.

Und nun fragen wir wie immer euch, liebe Möchtegern-Ödlandwanderer: Habt ihr Nuka Break schon gesehen, und wenn ja: Wie findet ihr die Fan-Serie? Und was ist eure bisherige Meinung zur offiziellen Fallout TV-Show bei Amazon?