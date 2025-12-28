Ab heute im TV: Pro7 zeigt die größte Filmreihe aller Zeiten und strahlt alle acht Harry Potter-Filme hintereinander aus - zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten!

Kurz vor Silvester zeigt Pro7 alle acht Harry Potter-Filme im Free-TV.

Jonas Herrmann
28.12.2025 | 07:45 Uhr

In den Tagen vor Silvester könnt ihr die komplette Harry Potter-Reihe im TV anschauen. (Bild: Warner Bros.) In den Tagen vor Silvester könnt ihr die komplette Harry Potter-Reihe im TV anschauen. (Bild: Warner Bros.)

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Pro7 hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für Harry Potter-Fans einfallen lassen. Bis Silvester zeigt der Sender die komplette Filmreihe im Free-TV. Wir zeigen euch, wann ihr für welchen Film einschalten müsst.

Direkt zu den Terminen:

Harry Potter im TV: Alle wichtigen Infos

Los geht's heute Abend, am 28. Dezember 2025 zur besten Sendezeit.

  • Um 20:15 Uhr startet auf Pro7 Harry Potter und der Stein der Weisen.
  • Direkt im Anschluss, ab 23:35 Uhr, läuft dann Harry Potter und die Kammer des Schreckens.

Video starten 1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

An den folgenden Abenden laufen die weiteren Filme dann ebenfalls immer als Double-Feature. Den kompletten Marathon könnt ihr euch hingegen am 31. Dezember anschauen.

Da beginnt der erste Teil um 2:05 Uhr am Morgen und der achte Teil endet pünktlich um 23:45 Uhr, also 15 Minuten vor Mitternacht.

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
Heute Abend streamen: Der beste Weihnachtsfilm auf Netflix ist sogar oscarnominiert und absoluter Publikumsliebling
von Eleen Reinke
2
17 Millionen US-Dollar für eine halbe Stunde: Der wohl bestbezahlte Darsteller aus Harry Potter ist in allen acht Filmen dabei, aber kaum zu sehen
von Jonas Herrmann
3
One Piece auf Netflix: Dank Eiichiro Oda wissen wir jetzt, was die dritte Season alles beinhalten wird - es ist genau ein Arc
von Jusuf Hatic

Auch im Stream: Wenn ihr euch nicht nach dem TV-Plan richten möchtet (und auf Werbung verzichten wollt), könnt ihr alle acht Filme auch im Stream ansehen. Die Reihe ist aktuell bei Netflix und RTL+ im Katalog, letzteres könnt ihr auch als Zusatzkanal bei Prime Video buchen, mit einem Gratis-Testzeitraum von sieben Tagen.

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
Ab heute im TV: Pro7 zeigt die größte Filmreihe aller Zeiten und strahlt alle acht Harry Potter-Filme hintereinander aus - zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten!

vor einer Stunde

Ab heute im TV: Pro7 zeigt die größte Filmreihe aller Zeiten und strahlt alle acht Harry Potter-Filme hintereinander aus - zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten!
Game Boy Advance - Ich hatte fast vergessen, wie viele Top-Spiele damals zum Launch des GBAs erschienen sind   4     1

vor einer Stunde

Game Boy Advance - Ich hatte fast vergessen, wie viele Top-Spiele damals zum Launch des GBAs erschienen sind
Die erste Fallout-Serie ist nicht die von Amazon: Fallout Nuka Break muss jeder Fan gesehen haben und ihr könnts komplett kostenlos schauen

vor 2 Stunden

Die erste Fallout-Serie ist nicht die von Amazon: Fallout Nuka Break muss jeder Fan gesehen haben und ihr könnt's komplett kostenlos schauen
mehr anzeigen