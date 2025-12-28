Ab heute im TV: Pro7 zeigt die größte Filmreihe aller Zeiten und strahlt alle acht Harry Potter-Filme hintereinander aus - zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten!

In den Tagen vor Silvester könnt ihr die komplette Harry Potter-Reihe im TV anschauen. (Bild: Warner Bros.)

Pro7 hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für Harry Potter-Fans einfallen lassen. Bis Silvester zeigt der Sender die komplette Filmreihe im Free-TV. Wir zeigen euch, wann ihr für welchen Film einschalten müsst.

Direkt zu den Terminen:

Harry Potter im TV: Alle wichtigen Infos

Los geht's heute Abend, am 28. Dezember 2025 zur besten Sendezeit.

Um 20:15 Uhr startet auf Pro7 Harry Potter und der Stein der Weisen.

Direkt im Anschluss, ab 23:35 Uhr, läuft dann Harry Potter und die Kammer des Schreckens.

An den folgenden Abenden laufen die weiteren Filme dann ebenfalls immer als Double-Feature. Den kompletten Marathon könnt ihr euch hingegen am 31. Dezember anschauen.

Da beginnt der erste Teil um 2:05 Uhr am Morgen und der achte Teil endet pünktlich um 23:45 Uhr, also 15 Minuten vor Mitternacht.

Auch im Stream: Wenn ihr euch nicht nach dem TV-Plan richten möchtet (und auf Werbung verzichten wollt), könnt ihr alle acht Filme auch im Stream ansehen. Die Reihe ist aktuell bei Netflix und RTL+ im Katalog, letzteres könnt ihr auch als Zusatzkanal bei Prime Video buchen, mit einem Gratis-Testzeitraum von sieben Tagen.