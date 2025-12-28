Ab heute im TV: Pro7 zeigt die größte Filmreihe aller Zeiten und strahlt alle acht Harry Potter-Filme hintereinander aus - zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten!

Pro7 hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für Harry Potter-Fans einfallen lassen. Bis Silvester zeigt der Sender die komplette Filmreihe im Free-TV. Wir zeigen euch, wann ihr für welchen Film einschalten müsst.
Direkt zu den Terminen:
- Harry Potter und der Gefangene von Askaban und der Feuerkelch im TV - Sirius' erster Auftritt und Voldemorts Rückkehr
- Harry Potter 5 und 6 - An diesem Tag laufen der Orden des Phönix und der Halbblutprinz im TV
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 und 2 - Pro7 beendet das Jahr mit dem großen Finale der Harry Potter-Reihe
Harry Potter im TV: Alle wichtigen Infos
Los geht's heute Abend, am 28. Dezember 2025 zur besten Sendezeit.
- Um 20:15 Uhr startet auf Pro7 Harry Potter und der Stein der Weisen.
- Direkt im Anschluss, ab 23:35 Uhr, läuft dann Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
An den folgenden Abenden laufen die weiteren Filme dann ebenfalls immer als Double-Feature. Den kompletten Marathon könnt ihr euch hingegen am 31. Dezember anschauen.
Da beginnt der erste Teil um 2:05 Uhr am Morgen und der achte Teil endet pünktlich um 23:45 Uhr, also 15 Minuten vor Mitternacht.
Auch im Stream: Wenn ihr euch nicht nach dem TV-Plan richten möchtet (und auf Werbung verzichten wollt), könnt ihr alle acht Filme auch im Stream ansehen. Die Reihe ist aktuell bei Netflix und RTL+ im Katalog, letzteres könnt ihr auch als Zusatzkanal bei Prime Video buchen, mit einem Gratis-Testzeitraum von sieben Tagen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.