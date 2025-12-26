Game Boy Advance - Diese Spiele sind bei uns damals zum Launch des legendären Handhelds erschienen

Lang ist's her: Der GBA kam bei uns im Juni 2001 auf den Markt, doch welche Spiele erschienen damals eigentlich zum Launch des Game Boy Color-Nachfolgers?

Linda Sprenger
26.12.2025 | 18:14 Uhr

Am 21. März 2001 erblickte der Game Boy Advance in Japan das Licht der Welt. Im Sommer schaffte der legendäre Nintendo-Handheld und Game Boy Color-Nachfolger dann auch den Sprung nach Europa.

Über 24 Jahre später werfen wir mal einen Blick zurück und schauen uns an, welche Spiele hierzulande damals eigentlich direkt zum Launch des GBAs auf den Markt gekommen sind – und ohne weiter herunterzuscrollen: Könnt ihr (zumindest einige) der ersten Spiele für den Game Boy Advance aus dem Stegreif sagen?

GBA - Alle Launch-Spiele in Europa

Und hier kommt die Auflösung: Folgende Titel wurden am 22. Juni 2001 direkt zum Launch des Game Boy Advance hierzulande bzw. in Europa veröffentlicht:

  • F-Zero: Maximum Velocity - Racing-Klassiker von NDcube, das auf Metacritic eine sehr gute Wertung von 86 Punkten abstauben konnte
  • Super Mario Advance - das GBA-Remake von Super Mario Bros. 2, das außerdem ein Remake des originalen Mario Bros.-Arcade-Games enthält
  • Rayman Advance - der GBA-Port des originalen Raymans, das 1995 für PS1 und Sega Saturn erschien
  • Tony Hawk's Pro Skater 2 - der GBA-Port des beliebten Skateboarding-Titels von Vicarious Visions und Activision
  • Kuru Kuru Kururin - ein Puzzle-Spiel, gepublished von Nintendo
  • Ready 2 Rumble - Round 2 - ein Box-Spiel, in dem Michael Jackson als Charakter freigeschaltet werden konnte
  • Castlevania: Circle of the Moon - legendäres Metroidvania von Konami, das bei einer 91 auf Metacritic steht
  • Pinobee: Wings of Adventure - ein Platformer von Artoon, der hierzulande von Activision vertrieben wurde
  • Konami Krazy Racers - ein Mario Kart-Like von Konami
  • GT Advance Championship Racing - ein Racing-Game, das von THQ gepublished wurde
  • Tweety and The Magic Jewel - ein Party-Titel, der im Grunde wie ein Brettspiel funktioniert

Video starten 11:21 11 Minuten Gameplay von Kien für den Game Boy Advance

Weitere Fun-Facts zum Game Boy Advance

  • Der GBA kostete in Deutschland zur Markteinführung 250 DM (rund 127 Euro)
  • Den kleinen Handheld gibt's in mehreren Farbvariationen, darunter Arctic, Schwarz, Fuchsia (durchsichtig-pink), Glacier (durchsichtig-blau) sowie Indigo (lila)
  • 140 Gramm bringt der originale 140 GBA auf die Waage (der Handheld wiegt also so viel wie anderthalb Milka-Schokoladentafeln)
  • Rund 15 Stunden betrug die Batterieleistung des originalen GBA

Mit dem Game Boy Advance SP erschien am 28. März 2003 hierzulande ein kompakteres Re-Design. Passend zum damaligen Zeitgeist (Klapphandys!) konnten wir den SP auf- bzw. einklappen. Zudem handelte es sich hier um den ersten Game Boy mit einem Akku.

Quellen: Spong.com, Gameswelt

Und nun werft doch selbst mal einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit: Könnt ihr euch noch daran erinnern, welches Spiel ihr euch zuallererst für den GBA gekauft habt? Und: Besitzt ihr den Handheld samt eurer damaligen Spiele eigentlich noch?

