Pokémon GO-Leak deutet auf 3 Galar-Formen aus Schwert & Schild hin

Pokémon Schwert und Schild entführt Trainer in die neue Galar-Region. Die wirkt wie eine Pokémon-Version von Großbritannien und führt neben neuen Pokémon der achten Generation wohl auch neue Galar-Versionen bekannter Pokémon ein. Weitere Galar-Formen halten anscheinend auch bald in Pokémon GO Einzug, wie ein neuer Leak nahelegt.

Pokémon GO bekommt offenbar auch Galar-Formen

Drei neue? In einem Leak, den wir fleißigen Pokémon-Dataminern verdanken, finden sich drei neue Galar-Formen, die demnächst in Pokémon GO auftauchen könnten. Das wären Galar-Smogmog, Galar-Zigzachs und Galar-Geradaks. Galar-Ponita wurde zwar nicht von den Dataminern entdeckt, wird aber ebenfalls als heißer Kandidat gehandelt.

Galar-Geradaks: Typ Unlicht/Normal, Fähigkeiten: Mitnahme/Völlerei

Typ Unlicht/Normal, Fähigkeiten: Mitnahme/Völlerei Galar-Zigzachs: Typ Unlicht/Normal, Fähigkeiten: Mitnahme/Völlerei

Typ Unlicht/Normal, Fähigkeiten: Mitnahme/Völlerei Galar-Smogmog: Typ Gift/Fee, Fähigkeiten: Schwebe/Reaktionsgas

Typ Gift/Fee, Fähigkeiten: Schwebe/Reaktionsgas Galar-Ponita: Typ Psycho, Fähigkeiten: Angsthase/Pastellhülle

So sehen die 3 neuen Galar-Formen in Pokémon GO vielleicht aus:

Galar-Zigzachs sieht seiner normalen Version natürlich ziemlich ähnlich. Die Farbgebung weicht ab und um die Augen herum lassen sich Sterne erkennen. Das Pokémon gilt als sehr streitsüchtig, zumindest laut der Beschreibung von Pokémon Schild und Schwert.

Galar-Geradaks ist die Weiterentwicklung von Galar-Zigzachs und wirkt dementsprechend sehr ähnlich, was Look und Farbe angeht. In Pokémon Schild und Schwert wird es auch noch die Weiterentwicklung Barrikadax geben. Ob die auch in Pokémon GO auftaucht, bleibt abzuwarten.

Galar-Smogmog bekommt einen schicken Schornstein-Hut verpasst. Passend zum Typ Gift formen grünliche Rauch- oder Qualm-Wolken Bart und Augenbrauen. Echt fies, aber so ist das nun mal mit dem Smog.

Die Bilder stammen allesamt aus dem PokéWiki. Dort findet sich auch noch Galar-Ponita. Ob das Einhorn-Pokémon auch in Pokémon GO zu finden sein wird, steht aber noch nicht fest. Dasselbe gilt streng genommen natürlich auch für die anderen geleakten Galar-Formen, bis sie offiziell im Spiel beziehungsweise angekündigt sind.

Welches Galar-Pokémon gefällt euch am besten?