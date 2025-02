Pokémon: Jesse und James sind eigentlich mehr als nur Kollegen - aber das kommt im Anime selbst nie vor

Jesse und James haben sogar eine Beziehung, allerdings nur im Manga.

So wie Ash Ketchum und Pikachu im Pokémon-Anime immer zusammen gehörten, waren auch Jesse und James von Team Rocket stets ein unzertrennbares Team. Fans haben sich dabei über die Jahre immer wieder gefragt, ob zwischen den beiden nicht doch mehr steckt, obwohl sie offiziell nur enge Arbeitskollegen sind – zumindest im Anime.

Im offiziellen Manga zu Pokémon sieht das nämlich ganz anders aus, hier haben die beiden noch eine deutlich engere Beziehung zueinander.

Jesse und James als Eltern?!

Zwischen 1998 und 2000 ist nämlich eine offizieller Manga zu Pokémon mit dem Namen Pokémon: The Electric Tale of Pikachu erschienen, der insgesamt 16 Ausgaben in vier Bänden umfasst. Der Manga von Toshihiro Ono war eine grobe Adaption zum Anime, hat sich aber gleichzeitig auch eine Menge Freiheiten genommen.

Unter anderem hat die Umsetzung nämlich auch erwachsenere Inhalte gezeigt, die beim internationalen Release damals teilweise zensiert wurden. Ein weiterer großer Unterschied liegt in der Beziehung von Jesse und James. Wo die Team Rocket-Mitglieder im Anime zwar stets zusammen unterwegs waren, aber nie romantisches Interesse aneinander zeigten, geht der Manga hier einen anderen Weg.

Am Ende der Geschichte können wir hier nämlich nicht nur sehen, dass Jesse und James ein Paar und sogar verheiratet sind – Jesse ist zudem auch noch schwanger.

Hier könnt ihr euch das durchaus süße Pärchenbild der beiden im Manga anschauen. In einem Panel ist sogar kurz das Kind der beiden im Auto zu sehen:

Dass es diese Szene im Manga gibt, bedeutet aber nicht, dass die Beziehung der beiden im Anime ähnlich ist. Der Manga war zwar eine offizielle Adaption, existiert aber in einer separaten Timeline.

Mit dem Abschied von Ash und Pikachu aus dem Pokémon-Anime ist auch Team Rocket mehr oder weniger in den Ruhestand gegangen. In der Miniserie To Be A Pokémon Master bekommt das Team aber durchaus einen würdigen Abschluss.

Nachdem sie noch einmal mit den meisten Pokémon vereint werden, von denen sie sich im Laufe der Jahre trennen mussten, gehen auch Jesse und James nach einem Streit vorerst auseinander. Beide sind aber unglücklich damit und raufen sich später wieder zusammen, um weiterhin Jagd auf Pikachu zu machen.

Was sagt ihr dazu? Könnt ihr Jesse und James als Paar sehen oder doch nur rein platonisch?