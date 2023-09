Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch jetzt wieder ein Gratis-Pokémon – hier ist der Code

Aktuell bekommt ihr wieder ein Pokémon für Karmesin/Purpur geschenkt.

In Pokémon Karmesin und Purpur bekommt ihr regelmäßig Items und Co. via Geheimgeschenke-Code spendiert. Der neueste Code schenkt euch diesmal wieder ein Pokémon, um den Start einer neuen animierten Webserie zu feiern.

Das kriegt ihr mit dem aktuellen Geheimgeschenk-Code:

Kolowal auf Level 50 mit Tera-Typ Eis

Diesen Geheimgeschenk-Code müsst ihr dafür eingeben:

L1KEAFLUTE

Wie lange ist der Code gültig? Diesmal habt ihr sogar extra lange Zeit, um euch das Pokémon per Geheimgeschenk zu sichern. Der Code ist nämlich bis zum 31. August 2024 gültig.

Holt euch jetzt auch noch Mew: Wenn ihr eher auf der Suche nach besonders seltenen Pokémon seid, solltet ihr euch unbedingt auch noch Mew schnappen. Das legendäre Pokémon gibt es aktuell ebenfalls per Geheimgeschenke-Code, allerdings nur noch bis zum 18. September, also beeilt euch:

Neue Pokémon-Serie gestartet

Die Kolowal-Distribution soll den Start einer neuen Pokémon-Serie "Winde aus Paldea" feiern. Aktuell könnt ihr euch die erste Folge auf YouTube anschauen – bislang allerdings nur in englischer Sprachausgabe.

Wenn ihr trotzdem neugierig seid, gibt es hier die erste Folge, die gerade mal 11 Minuten dauert:

So löst ihr Geheimgeschenk-Codes in Pokémon Karmesin/Purpur ein

Um euch die Geheimgeschenke im Spiel zu sichern, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Öffnet im Spiel das Menü (X-Knopf) Geht zum Reiter PokéPortal Wählt Geheimgeschenk Wählt Geschenk empfangen Wählt per Seriencode empfangen (in diesem Falle also L1KEAFLUTE eingeben)

Den Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke übrigens nicht. Allerdings muss eure Switch zumindest mit dem Internet verbunden sein, damit ihr die Boni empfangen könnt. Die Funktion muss außerdem erst im Spiel freigeschaltet werden, was aber sehr früh passiert.

Wie sieht's bei euch aus: Seid ihr immer auf der Jagd nach gratis Pokémon oder habt ihr die Codes bisher noch nicht genutzt?