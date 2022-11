In der Quest-Reihe "Der Weg des Champs" von Pokémon Karmesin und Purpur müsst ihr früher oder später in der Arena in der Stadt Mesclarra antreten und deren Leiter Aoki bezwingen, der Pokémon vom Typ "Normal" einsetzt. Wie vor jedem Arenakampf müsst ihr allerdings auch hier eine Arenaprüfung bestehen. Wir verraten euch die Lösung für die Aufgabe.

Worin besteht die Prüfung der "Normal-Arena"? Bevor ihr gegen den leicht grimmig dreinschauenden Leiter Aoki antreten könnt, müsst ihr im Restaurant "Schatzstube" ein geheimes Gericht bestellen. Um herauszufinden, was hinter dem Geheimgericht steckt, müsst ihr in der Innenstadt von Mesclarra nach anderen Akademie-Schüler*innen Ausschau halten, die euch nach einem Kampf jeweils einen Hinweis liefern. Von besagten Schüler*innen könnt ihr insgesamt drei finden.

Das ist die Lösung für das geheime Gericht

Wollt ihr die kleine Suche nach Hinweisen allerdings nicht antreten, so haben wir hier direkt die Lösung des Rätsels für euch:

Gericht: Gebratene Reisbällchen

Portion: Mittel

Flamme: Feuersturm-Stil (starke Flamme)

Abrundung: Mit einem Spritzer Zitrone

Besucht das Restaurant "Schatzstube" und sprecht mit dem Kellner, der am Eingang wartet. Er wird euch eine Reihe von Fragen zum Gericht stellen. Gebt die fett markierten Stichworte aus der obigen Liste einfach als jeweilige Antwort an. Danach erfolgt eine kleine Zwischensequenz und ihr könnt schon gleich gegen Aoki antreten.

Welche Arena-Reihenfolge ist die richtige? In Karmesin und Purpur könnt ihr Arenen (sowie Team Star-Basen und Herrscher-Pokémon) bis zu einem gewissen Grade beliebig aufsuchen. So kann es durchaus passieren, dass ihr gegen einen Leiter oder eine Leiterin antretet, die noch viel zu stark für euch ist. Im unteren Guide zeigen wir deshalb die optimale Arena-Reihenfolge für euch:

Pokémon Karmesin und Purpur ist am 18. November 2022 exklusiv für Nintendos Switch-Konsole erschienen.