Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch drei Starter mit versteckten Fähigkeiten

Auch wenn ihr die Karmesin/Purpur-Starter schon besitzt, solltet ihr euch diese nicht entgehen lassen.

Am 24. Mai erscheint für Pokémon Home das Update 3.0.0, das endlich die Verknüpfung zu Pokémon Karmesin und Purpur erlaubt. Damit könnt ihr unter anderem eure Pokémon aus den aktuellen Editionen auf die "Bank" legen und in (kompatible) älteren Editionen übertragen oder bereits gespeicherte Pokémon rüberholen, sofern sie normalerweise in der Edition vorkommen.

Aber selbst wenn euch das nicht interessiert, lohnt sich die Verknüpfung mit Pokémon Home, um drei besondere Starter geschenkt zu bekommen.

Verknüpft Karmesin/Purpur mit Home und kriegt besondere Gratis-Starter geschenkt

Bei den drei besonderen Startern, die ihr euch kostenlos sichern könnt, handelt es sich um Kwaks, Felori und Krokel. Eventuell besitzt ihr dank Tausch schon alle Paldea-Starter in Karmesin/Purpur, aber sie über die Aktion nochmal einzusacken, ist dennoch eine gute Idee. Denn alle drei besitzen eine versteckte Fähigkeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kwaks

Typ: Wasser

Tera-Typ: Wasser

Level: 5

Fähigkeit: Hochmut

Attacken: Klaps, Heuler, Aquaknarre

Felori

Typ: Pflanze

Tera-Typ: Pflanze

Level: 5

Fähigkeit: Wandlungskunst

Attacken: Kratzer, Rutenschlag, Blattwerk

Krokel

Typ: Feuer

Tera-Typ: Feuer

Level: 5

Fähigkeit: Unkenntnis

Attacken: Tackle, Silberblick, Glut

Alles drei kommen in einem normalen Pokéball, besitzen die ID 521152 und haben als Originaltrainer Home eingetragen.

So schnappt ihr euch die besonderen Gratis-Starter

Startet Pokémon Home auf eurem Mobile-Gerät (und richtet euren Account ein, falls noch nicht erfolgt). Verknüpft Pokémon Karmesin/Purpur mit Pokémon Home. Übertragt ein beliebiges Pokémon aus eurer Karmesin/Purpur-Edition in eine Pokémon Home-Box. Nun könnt ihr die drei Starter als Geheimgeschenk in Pokémon Home finden und einfordern.

Wichtig: Die drei Starter gibt es nur geschenkt, wenn ihr Karmesin und Purpur mit der Mobile-Version (Smartphone oder Tablet) von Pokémon Home verbindet. Darauf deutet zumindest die Ankündigung auf dem offiziellen Pokémon-Account hin. Ihr könnt aber ohne Probleme Pokémon Home auf der Nintendo Switch und gleichzeitig auf einem Mobile-Gerät nutzen.