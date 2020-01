Pokémon Home: Alle Preise und Funktionen des Service

In der letzten Pokémon Direct hat Nintendo verraten, dass der neue Cloud-Service Pokémon Home im Februar 2020 an den Start geht. Mit Pokémon Home können Fans ihre Taschenmonster aus alten (kompatiblen) Editionen in Pokémon Schwert und Schild übertragen und mit anderen Spielern tauschen. Jetzt ist auch bekannt, was der Spaß kosten wird.

Das wird Pokémon Home kosten:

Über die offizielle Pokémon-Website wurde enthüllt, dass Pokémon Home einem kostenpflichtigen Premium-Modell folgen wird. Wer also über alle Funktionen verfügen möchte, muss in die Tasche greifen.

Folgende Preismodelle stehen zur Auswahl:

1 Monat (30 Tage) für 2,99 Euro

3 Monate (90 Tage) für 4,99 Euro

12 Monate (365 Tage) für 15,99 Euro

Gratis-Version mit Einschränkungen: Wer kein zusätzliches Geld ausgeben möchte, kann auch einfach die Standard-Version von Pokémon Home nutzen. Allerdings müsst ihr dann Einschränkungen rechnen.

Die kostenfreie Version von Pokémon Home bietet:

keine Transfers mit Pokémon Bank (Premium: Ja)

Lagerung von maximal 30 Pokémon (Premium: 6000)

Maximal 3 Pokémon gleichzeitig in der Wunderbox (Premium: 10)

Maximal 1 Pokémon gleichzeitig im Global Trade System (Premium: 3)

Beim Gruppentausch nur Teilnahme möglich (Premium: Teilnahme & Gruppen erstellen)

Richter-Funktion nicht verfügbar (Premium: Verfügbar)

Achtung: Spieler unter 16 Jahren dürfen manche Funktionen nicht nutzen.

Mit dem Cloud-Service könnt ihr Pokémon aus anderen Pokémon-Spielen in Pokémon Schwert und Schild übertragen, mit anderen Spielern tauschen und bekommt Zugriff auf weitere Funktionen.

Wie kann ich Pokémon übertragen?

Mit dem Pokémon Bank-Service könnt ihr Taschenmonster aus den Handheld-Editionen übertragen. Auch Pokémon Go ist verfügbar und kann über die Pokémon Home-App mit Schwert und Schild verknüpft werden. Auf der Switch selbst sind Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli kompatibel.

Wie kann ich Pokémon tauschen?

In Pokémon Home gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, Taschenmonster mit anderen Spielern zu tauschen.

Wunderbox: Hier kannst du Pokémon ablegen, die mit Spielern auf der ganzen Welt getauscht werden sollen. Das passiert automatisch und auch dann, wenn Pokémon Home gerade nicht benutzt wird.

Hier kannst du Pokémon ablegen, die mit Spielern auf der ganzen Welt getauscht werden sollen. Das passiert automatisch und auch dann, wenn Pokémon Home gerade nicht benutzt wird. Global Trade System: Im GTS können spezifische Pokémon zum Tausch angeboten werden. Außerdem können wir auch selbst nach ganz bestimmten Taschenmonstern Ausschau halten. Im GTS werden wir dann automatisch mit Trainern verbunden, die unsere Bedingungen erfüllen.

Im GTS können spezifische Pokémon zum Tausch angeboten werden. Außerdem können wir auch selbst nach ganz bestimmten Taschenmonstern Ausschau halten. Im GTS werden wir dann automatisch mit Trainern verbunden, die unsere Bedingungen erfüllen. Gruppentausch: Hier können Gruppen mit bis zu 20 Teilnehmern eröffnet werden, die untereinander Pokémon tauschen können. Welches Pokémon wir beim Tausch erhält, erfahren wir aber erst nach der Transaktion.

Hier können Gruppen mit bis zu 20 Teilnehmern eröffnet werden, die untereinander Pokémon tauschen können. Welches Pokémon wir beim Tausch erhält, erfahren wir aber erst nach der Transaktion. Freundestausch: Hier erfolgt der Tausch ganz einfach über die Freundesliste.

Weitere Funktionen von Pokémon Home:

Nationaler Pokédex ist mit Pokémon Home synchronisiert. Jedes abgelegte Pokémon wird dem Pokédex hinzugefügt.

Geheimgeschenke empfangen: Wie in Schwert und Schild gibt es auch in Pokémon Home besondere Geschenke von anderen Spielern.

Wer die Premium-Version von Pokémon Home nutzt, kann als Richter auftreten und die Stärken der eigenen Pokémon genauer analysieren.

"Privater" Bereich mit Infos zu Veranstaltungen und dekorierbarem Profil

Zugriff auf Kampfdaten

Sammelbare Pokémon Home-Punkte, die gegen Gewinnpunkte eingetauscht werden können

Was ist eure Meinung zu Pokémon Home: Werdet ihr euch die Premium-Version zulegen oder nicht?