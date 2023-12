Pokémon Karmesin + Purpur-DLC hat ein geheimes Ende und so erreicht ihr es

So bekommt ihr das geheime Ende im Pokémon-DLC 'Die Indigoblaue Scheibe'.

Pokémon Karmesin und Purpur hat vor Kurzem seinen zweiten DLC mit "Die Indigoblaue Scheibe" bekommen. Mit der Hauptstory der neuen Erweiterung solltet ihr nicht allzu lange beschäftigt sein, rund fünf Stunden verbringt ihr im Schnitt mit der Geschichte. Das ist allerdings noch nicht das Ende!

Selbst wenn ihr bereits den Abspann gesehen habt, gibt es nämlich noch eine wichtige Story-Szene, die ihr erleben könnt. Wie ihr sie auslöst, erklären wir euch hier.

Achtung, Spoiler! Keine Sorge, wir spoilern hier nicht das Ende oder das geheime Ende der Pokémon Karmesin/Purpur-Erweiterung. Allerdings findet sich unter den Voraussetzungen ein Hinweis auf ein bestimmtes Pokémon, dass wir erst gen Ende des Spiels fangen können.

So bekommt ihr das Secret Ending im Pokémon Karmesin/Purpur-DLC

Anders als bei manch anderem Spiel bekommt ihr das zweite Ende nicht einfach automatisch, indem ihr euch den Abspann zu Ende anschaut. Stattdessen müsst ihr euch an einen ganz bestimmten Ort begeben.

Als Voraussetzung für die Szene müsst ihr das Ende der Erweiterung erlebt haben, denn ihr benötigt dafür das legendäre Pokémon Terapagos (wie ihr Terapagos fängt, erklären wir euch hier). Fliegt dafür nach dem Abspann zum Kristallsee von Kitakami. Jetzt müsst ihr neben der Brücke dort nur noch in die kleine Einbuchtung gehen, die in den See hineinragt.

Hier wird jetzt automatisch eine neue Zwischensequenz abgespielt – was genau drinsteckt, verraten wir natürlich nicht, nur so viel: Wir sehen ein bekanntes Gesicht wieder. Am Ende der Szene landen wir dann automatisch im Hauptmenü des Spiels. Wer aufmerksam hinschaut, wird bemerken, dass sich auch hier ein Detail verändert hat.

Mit "Die Indigoblaue Scheibe" hat Pokémon Karmesin und Purpur jetzt den zweiten Teil seines "Der Schatz von Zone Null"-DLCs bekommen. Bei Fans kommt er bislang besser als der erste Teil an. Besonders die Tatsache, dass ihr Pokémon jetzt direkt steuern könnt, sorgt für viel Begeisterung.

Ob Pokémon Karmesin/Purpur in Zukunft noch weitere DLCs bekommen könnte, ist bislang noch nicht bekannt. Wir halten es aber eher für unwahrscheinlich, da zuletzt auch Pokémon Schwert und Schild nur eine zweiteilige Erweiterung bekommen hatte. Vermutlich wird die nächste große Ankündigung dann also eher ein komplett neuer Pokémon-Teil.