Pokémon Karmesin/Purpur - Erste Bilder zeigen: Gen 9 ist deutlich hübscher als Schwert und Schild

Pokémon Karmesin und Purpur scheinen eine deutliche Weiterentwicklung zum Look, Stil und der Grafik von Pokémon Schwert und Schild darzustellen. Das zeigen zumindest erste Vergleiche der Bilder einzelner Pokémon aus dem Trailer des neuen Teils mit den Pokémon aus dem älteren Spiel.



Pokémon haben im Gen 9-Titel offenbar sehr viel mehr Details und wirken realistischer. Das stimmt natürlich zuversichtlich, auch wenn es sich hierbei natürlich noch um einen sehr frühen Ausblick handelt, der mit Vorsicht zu genießen ist.

Pokémon Karmesin und Purpur sieht im direkten Vergleich viel besser aus als Schwert und Schild

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sollen noch dieses Jahr erscheinen und wurden am Pokémon Day Ende Februar mit einem neuen Trailer angekündigt. Das heißt, wir kommen schon relativ bald in den Genuss des nächsten waschechten Titels der Reihe und der führt drei neue Starter-Pokémon sowie Generation 9 ein.

Schaut euch den Reveal-Trailer an:

Grafik im Direktvergleich: Der Look des Open World-Spiels erinnert auf den ersten Blick stark an Pokémon-Legenden Arceus. Aber vor allem im Vergleich zu Schwert und Schild hat sich offenbar einiges getan.

Der komplette Look scheint sich weg vom sehr comic-haften, flachen Stil des Gen 8-Spiels hin zu mehr Details, schöneren Texturen mit mehr Tiefe und etwas mehr Realismus zu bewegen.

Das fällt ganz besonders bei Magnetilo, Lucario oder Humanolith auf, aber zum Beispiel auch bei Vipitis. Was sich genau getan hat, zeigen diese Bilder eindrucksvoll:

Magnetilo wirkt sehr viel metallischer, runder und dreidimensionaler. Offenbar wurde hier ordentlich poliert und das steht dem Pokémon sehr gut zu Gesicht.

Humanolith bekommt mit den neuen Texturen ebenfalls einen sehr viel dreidimensionaleren, räumlicheren Eindruck und wirkt weniger comic-haft.

Lucario ist deutlich felliger und haariger. Außerdem hat das Pokémon wohl auch noch einige zusätzliche Details spendiert bekommen.

Aber Vorsicht! Natürlich ist das Ganze noch ein sehr früher Blick auf das kommende Spiel und der Trailer muss nicht das finale Spiel zeigen. Es könnte sich also durchaus noch einiges an dem Look ändern und ihr solltet es nicht als in Stein gemeißelt ansehen. Nichtsdestotrotz stimmt der Vergleich natürlich optimistisch.

Wie findet ihr den direkten Vergleich zwischen Schwert/Schild und Karmeisn/Purpur?