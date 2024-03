Pokémon-Karten günstig kaufen: Booster Packs zum Sparpreis im Amazon-Angebot sichern mit diesem Bundle

Mit dem Pokéball Tin Box Bundle könnt ihr jetzt Pokémon-Karten bei Amazon günstig abstauben.

Bei Amazon könnt ihr gerade das Pokéball Tin Box Bundle des Pokémon-Sammelkartenspiels günstig abstauben: Ihr zahlt aktuell nur noch schlappe 34,98€ statt 47,99€ (UVP) und bekommt somit stolze 27 Prozent Rabatt! Hier geht’s zum Deal:

Für diesen Schnäppchenpreis lohnt sich das Bundle allein schon für die insgesamt neun enthaltenen Booster Packs, denn pro Booster zahlt ihr somit nur noch rund 3,89€, was bereits ein ganzer Euro weniger ist als die UVP von 4,89€. Einen so guten Preis pro Booster findet man nur selten.

Was bietet das Pokéball Tin Box Bundle?

Neben neun Booster Packs des Pokémon Sammelkartenspiels bekommt ihr noch drei schicke Pokébälle und zwei Sticker pro Ball.

Das Bundle bietet aber auch noch ein paar Extras, die es zusätzlich zu den Booster Packs gibt. Ihr bekommt drei schicke, dekorative Pokéball Tin Boxen, die neben den jeweils drei Booster Packs auch noch zwei Stickerbögen enthalten. Die Booster liefern euch natürlich die deutsche Version der Pokémon-Karten. Wie üblich findet ihr in jedem Booster Pack zehn Pokémon-Karten, eine Energiekarte und einen Code für das Pokémon Sammelkartenspiel Live.

All jenen unter euch, die damit noch nicht zufrieden sind und die mehr Extras und eine noch hübschere, aufwendigere Verpackung wollen, können wir einen Blick auf ein paar der anderen jüngst erschienenen Sammelboxen des Pokémon-Kartenspiels empfehlen. Einen noch besseren Preis pro Booster werdet ihr dort allerdings derzeit nicht finden, dafür sind die enthaltenen Karten eventuell aktueller:

Wie lange läuft das Angebot noch?

Obwohl es kein offizielles Ablaufdatum für den Amazon-Deal gibt, solltet ihr übrigens damit rechnen, dass das Angebot nicht allzu lange laufen wird. Der Preis des Bundles ist in den letzten Tagen nämlich bereits mehrfach nach oben und unten geschwankt, so günstig wie jetzt gerade war es dabei allerdings noch nie. Wer zuschlagen will, sollte das also am besten jetzt tun.

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut doch mal auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel hier: