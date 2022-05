Ihr habt derzeit die Möglichkeit bei Amazon ein besonders gutes Pokémon-Spiel zum aktuellen Bestpreis zu kaufen. Beim Online-Händler gibt es Pokémon Legenden Arceus derzeit so günstig wie nirgendwo sonst. Im Angebot kostet das Spiel für Nintendo Switch nur 39,99€. Das ist aktuell der günstigste Gesamtpreis, da keine Versandkosten anfallen. Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.

Herausragende Wertung im Test für Arceus

Wenn ihr wissen wollt, wie gut Pokémon Legenden Arceus ist, dann reicht ein Blick auf das Kurzfazit aus dem Test unserer Autorin Eleen Reinke: "Pokémon-Legenden Arceus haucht Pokémon dank toller neuer Ideen frischen Wind ein und ist damit eines der besten Spiele der Reihe."

Damit ist klar, dass ihr mit dem Kauf von Arceus nicht viel falsch machen könnt und ihr als Pokémon-Fan dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben solltet. Im Test kommt Eleen zu einer herausragenden Wertung von 92 Punkten für Pokémon Legenden Arceus. Das Spiel überzeugt vollends und ist die "Super-Evolution, mit der wir nicht gerechnet haben".

Vor allem die wunderbar offene Spielwelt überzeugt im Test. Dabei fügt sich das Fangen und Bekämpfen von Pokémon sehr gut in die Spielwelt ein und gibt euch die Option, ob ihr aggressiv oder eher heimlich vorgeht. Des Weiteren sorgen das Sammeln, Erkunden und Crafting-System für Action-Adventure-Gefühle wie bei Zelda: Breath of the Wild.

