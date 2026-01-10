Pokémon: Mauzi enthüllte vor fast 26 Jahren den Grund, warum er Team Rocket beigetreten ist

Mauzi muss sich in der 72. Pokémon-Folge seiner Vergangenheit stellen - wir erfahren dabei, wie er überhaupt zu Team Rocket gekommen ist. (© The Pokémon Company / OLM)

Wenn Team Rocket in einer Pokémon-Folge auftritt, ist unter anderem folgendes ... nennen wir es "Gedicht" zu hören: "Jessie! Und James! Wir sind Team Rocket, so schnell wie das Licht! Drum gebt lieber auf und bekämpft uns nicht! Miauz, genau!"

Die beiden letzten Worte bleiben natürlich Mauzi vorbehalten, der seit Beginn der Pokémon-Serie fester Bestandteil des Rocket-Trios ist. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich ein Pokémon überhaupt freiwillig in die Dienste einer "Pokémon-Mafia" begibt? Die Antwort darauf hat der Anime tatsächlich schon in einer frühen Folge gegeben.

Was man nicht alles für die Liebe tut

In der 72. Pokémon-Folge "Mauzi in Hollywood" erhalten Fans erstmals einen Einblick in die Hintergründe des kleinen Katzen-Pokémons. Wie sich herausstellt, wuchs "unser" Mauzi in den Straßen von Hollywood auf - nicht zu verwechseln mit dem Zentrum der US-amerikanischen Filmindustrie.

Hier fand Mauzi seine erste große Liebe: Ein weibliches Mauzi mit dem Namen "Mauzie", das er bei einem verlassenen Geschäft erblickte. Das Pokémon saß im Fenster und verkörperte alles, wovon das Straßenpokémon in seinen eigenen Worten träumte - Luxus, Eleganz und Zärtlichkeit.

Mauzi versuchte immer wieder, bei der Katzendame zu punkten, fing sich jedoch jedes Mal einen Korb ein: "Als Straßenmauzi wirst du mein Herz nie gewinnen."

So fasste das Katzen-Pokémon einen Entschluss: Um die Frau für sich zu gewinnen, würde er sich selbst in einen Menschen zu verwandeln. Es begann, eine alte Villa heimlich zu beobachten, in der Schüler Etikette und Manieren unterrichtet wurden. Langsam, Schritt für Schritt, lernte Mauzi auf zwei Beinen zu gehen.

Es ahmte die menschliche Sprache nach und prägte sich mühsam die Worte ein – eines der ersten Wörter, die es lernte, war "Rocket".

Happy End auf Umwegen

Doch Mauzis Transformation führte nicht zum erhofften Erfolg. Als es später versuchte, Miauzi mit seiner neu erlernten Fähigkeit zu beeindrucken (etwa durch Gesang) sah sie es immer noch nicht als würdigen Partner an, sondern als "Freak". In seiner Wut und Enttäuschung landete Mauzi schließlich bei Team Rocket, einer Organisation, die es akzeptierte und seine speziellen Fähigkeiten schätzte.

Ihr könnt die Folge übrigens offiziell ganz legal gucken: Der Pokémon TV-Kanal auf YouTube stellt bereits seit geraumer Zeit alle Episoden sukzessive zum Anschauen bereit.

Allerdings müsst ihr hier mit englischer Synchronisation leben - die zu Super RTL gehörende Toggo-Sparte hat die Folge indes auch mit deutschen Synchronstimmen.

Im finalen Kampf der Folge besiegt Mauzi sogar ein Snobilikat (die weiterentwickelte Form), um Miauzi aus einer vermeintlich misslichen Lage zu befreien. Doch auch diesmal erhielt es keine Liebe dafür. Miauzi erkannte an, dass Mauzi kein "Freak" mehr war, doch sie blieb bei eben jenem Snobilikat, weil dieser sich in ihrer schwierigsten Zeit um sie gekümmert hatte.

Immerhin: Mauzi verließ die Szene zusammen mit Jessie und James, die versuchten, es aufzumuntern, indem sie sagten, dass es für sie immer noch "ihr Freak" sein würde - und viel wichtiger: ein Freund für's Leben.

