"Nebulak. Was ist denn das für ein Viech?": Bundespräsident von Österreich öffnet zum Pokémon Day ein 151 Booster-Pack - samt Fake-Karte

Alexander Van der Bellen ist der Bundespräsident von Österreich und macht in einem Video erste Bekanntschaft mit Nebulak und Co. (Bildquelle: Account "vanderbellen" auf TikTok)

Das Pokémon-Franchise feiert in diesen Tagen seinen 30. Geburtstag und das hat sich offenbar bis in höchste politische Kreise herumgesprochen.

Anlässlich des Jubiläums und des just über die Bühne gegangenen Pokémon Day hat sich jedenfalls auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem Thema beschäftigt – und gleich mal selbst einen Booster des Sammelkartenspiels geöffnet.

Natürlich hat er sich dabei medienwirksam vor eine Kamera gesetzt – das entsprechende Video wurde auf Van der Bellens TikTok-Account geteilt.

Van der Bellen kommentiert jede gezogene Karte

Und das Video macht deutlich, dass der 82-jährige Politiker ganz offenbar noch nicht häufig mit den Taschenmonstern zu tun hatte – was aber natürlich nachvollziehbar ist. Gerade das macht das Video aber auch ziemlich sympathisch, denn Van der Bellen kommentiert jede gezogene Karte, teils etwas ungläubig.

Zur allerersten Karte des Packs sagt er beispielsweise:

"Nebulak. Was ist denn das für ein Viech?"

Das komplette Video und Van der Bellens Kommentare zu Paras, Krabby und Co. könnt ihr euch hier anschauen:

Ganz am Schluss zieht der seit 2017 amtierende Bundespräsident noch eine ganz offensichtliche Fake-Karte. Denn sie zeigt Juli, die Hündin von Van der Bellen, die oft auch als "First Dog" bezeichnet wird und ganz stilecht ein rot-weißes Halsband trägt.

Für den Politiker, der es "schön" findet, dass durch das Sammeln und Tauschen die unterschiedlichsten Leute zusammen kommen, steht fest:

"Eindeutig die Gewinnkarte dieses Spiels."

Im Rahmen einer Pokémon Presents wurden Ende Februar zahlreiche Neuigkeiten und Ankündigungen bekannt gegeben, darunter beispielsweise Pokémon Feuerrot & Blattgrün, die Switch Ports für die Game Boy-Spiele der allerersten Generation. Außerdem wurden ein DLC für Pokémon-Legenden: Z-A und eine Game Boy-Julebox angekündigt.

Das absolute Highlight war allerdings die Enthüllung von Pokémon Wind & Welle, der insgesamt 10. Generation. Die Spiele sollen im Jahr 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Vielleicht mal Alexander Van der Bellen dann ja wieder ein Video.