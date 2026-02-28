Xbox Game Pass im März 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

Der Frühlingsanfang steht bevor und wir blicken jetzt auf die Games, die im März neu in den Game Pass kommen werden – und davon kennen wir bereits einige. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.
Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.
Diese Xbox-Spiele sind im März 2026 neu im Game Pass
Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 03. März bekannt gegeben.
- Final Fantasy 3 (03. März) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
- Kingdom Come: Deliverance 2 (03. März) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf (05. März) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)
- Nova Roma (26. März) - PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)
Die potenziellen Game Pass-Highlights im März
Planet of Lana 2: Children of the Leaf
- Release im Game Pass: 05. März 2026
- Genre: Adventure
Darum geht's: In Planet of Lana 2 kehren Lana und Mui zurück und müssen weiter ihre eigene Vergangenheit aufdecken, nachdem sie den Planeten vor den Robotern gerettet haben. Wie schon der Vorgänger besticht das Spiel durch einen Stil und eine Atmosphäre, die an Ghibli-Filme erinnern.
Diese Spiele verlassen den Game Pass im März 2026
Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im März verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.
Alle Infos zum Game Pass
Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.
In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.
