Xbox Game Pass im März 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

In unserer Übersicht findet ihr alle Titel, die im März 2026 in den Game Pass für Xbox Series X/S, Xbox One und PC kommen – und auch die Spiele, die den Service wieder verlassen.

Sebastian Zeitz
28.02.2026 | 12:35 Uhr

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im März.

Der Frühlingsanfang steht bevor und wir blicken jetzt auf die Games, die im März neu in den Game Pass kommen werden – und davon kennen wir bereits einige. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im März 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 03. März bekannt gegeben.

  • Final Fantasy 3 (03. März) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Kingdom Come: Deliverance 2 (03. März) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Planet of Lana 2: Children of the Leaf (05. März) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)
  • Nova Roma (26. März) - PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

Die potenziellen Game Pass-Highlights im März

Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Video starten 2:03 Xbox Game Pass-Hit bekommt überraschend einen Nachfolger - und der kommt ebenfalls ins Abo

  • Release im Game Pass: 05. März 2026
  • Genre: Adventure

Darum geht's: In Planet of Lana 2 kehren Lana und Mui zurück und müssen weiter ihre eigene Vergangenheit aufdecken, nachdem sie den Planeten vor den Robotern gerettet haben. Wie schon der Vorgänger besticht das Spiel durch einen Stil und eine Atmosphäre, die an Ghibli-Filme erinnern.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im März 2026

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im März verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Xbox Game Pass: Die 27 besten Spiele, die sich jetzt lohnen (Januar 2026)
von Sebastian Zeitz
Xbox Game Pass im Februar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge
von Sebastian Zeitz
Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im März für eure Xbox holen?

