Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Pokémon TCG Pocket erhält endlich die erste Themen-Erweiterung seit der Einführung der B-Reihe. Mit "Feuerrote Flammen" ziert Mega-Glurak das Cover des neuen Boosters und hat zudem auch noch Mega-Entwicklungen von Bisaflor und Turtok im Schlepptau.

Das neue Pack erscheint am 17. Dezember um 7 Uhr morgens deutscher Zeit.