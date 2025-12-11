Läuft gerade Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen
11.12.2025 | 15:28 Uhr

Pokémon TCG Pocket erhält endlich die erste Themen-Erweiterung seit der Einführung der B-Reihe. Mit "Feuerrote Flammen" ziert Mega-Glurak das Cover des neuen Boosters und hat zudem auch noch Mega-Entwicklungen von Bisaflor und Turtok im Schlepptau.

Das neue Pack erscheint am 17. Dezember um 7 Uhr morgens deutscher Zeit.
vor 56 Minuten

Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Mega-Aufstieg-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe Video starten   1:01

23.10.2025

Pokémon TCG Pocket enthüllt neue 'Mega-Aufstieg'-Erweiterung und markiert so den Start der B-Reihe
Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket

Genre: Strategie

Release: 30.10.2024 (iOS, Android)

