Pokémon Pokopia-Fan baut mit drei Wasser-Pokémon und Bahnschienen das perfekte Sushi-Restaurant

So sieht das Sushi-Restaurant in Pokémon Pokopia aus (Bild: reddit.com/user/yuntunmian/).

Die Nigiragi-Pokémon eignen sich selbstverständlich hervorragend dazu, sie in ein Sushi-Restaurant einziehen zu lassen. Dieser Pokopia-Fan hat es sogar geschafft, sie auf die farblich passenden Wägelchen zu packen und wie in einem richtigen Laufband-Restaurant im Kreis fahren zu lassen.

Pokémon Pokopia-Community feiert dieses Sushi-Restaurant

Reddit-Nutzer*in yuntunmian schreibt, sich von mehreren japanischen Pokémon Pokopia-Fans Inspiration geholt zu haben, die etwas ähnliches gemacht hätten. Aber wir haben auf jeden Fall noch kein Sushi-Restaurant in Pokémon Pokopia gesehen, das so großartig aussieht.

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Hier fahren zwar keine klassischen Sushi-Häppchen am Tisch vorbei, aber das Dargebotene kommt dem schon ziemlich nahe. Yuntunmian hat einfach drei Nigiragi-Pokémon auf eine Mini-Eisenbahn gesetzt und drumherum ein überraschend realistisches Sushi-Restaurant erstellt.

Das Ganze habe richtig viel Spaß gemacht – mit Ausnahme der Elektrizität. Die hinzubekommen, war wohl eine kleine Herausforderung. Aber am besten seht ihr euch die Sushi-Küche samt Förderband und diversen Pokémon einfach erst einmal selbst an:

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Den armen kleinen Pokémon scheint ordentlich schwindelig davon zu werden, so rasant im Kreis zu fahren (wie ihr oben im Header-Bild sehen könnt). Oder sie machen sich einfach kollektiv Sorgen darüber, wer wohl als nächstes zum Opfer wird, wie der oder die Urheberin des Beitrags in den Kommentaren schreibt.

Das gesamte Restaurant ist eine echte Augenweide und mit viel Liebe zum Detail entstanden. Hier gibt es noch einen Screenshot, der das veranschaulicht:

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In den Kommentaren freuen sich dann auch die ganzen anderen Pokémon Pokopia-Fans über das Projekt. Einige trauern zwar scherzhaft um die armen Pokémon, die meisten sind aber einfach schwer beeindruckt. Beispielsweise davon, wie die Schilder mit den Zahlen hinbekommen worden sind.

Eine Person schreibt, dass jetzt eigentlich nur noch ein Schlurp aka Lickitung-Pokémon fehlt, der als perfekter Kunde geradezu ideal in dieses Setting passen würde. Was bei wieder anderen Fans natürlich Erinnerungen an eines der Minispiele aus Pokémon Stadium weckt, in dem es genau darum ging.

Wie findet ihr die Idee und die Umsetzung, in Pokémon Pokopia mit Hilfe der Wasser-Pokémon ein Sushi-Restaurant zu bauen?