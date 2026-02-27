Pokémon Wind & Welle - 10. Generation offiziell mit Trailer und Release enthüllt

Die 10. Pokemon-Generation ist offiziell.

Das ist sind sie endlich: The Pokémon Company hat im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon die Katze ähh das Pikachu aus dem Sack gelassen und die beiden heiß erwarteten Editionen der nunmehr 10. Pokémon-Generation enthüllt. Gestatten? Pokémon Wind & Welle!

Die wichtigsten Eckdaten zu den Editionen der 10. Generation im Überblick:

Offizielle Titel: Pokémon Wind & Welle/Winds & Waves

Pokémon Wind & Welle/Winds & Waves Release: 2027 (ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht)

2027 (ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht) Plattform: Exklusiv für die Nintendo Switch 2

Erste Infos zu Pokémon Wind und Welle alias Gen 10

Im direkten Vergleich zu Pokémon Karmesin und Purpur macht Pokémon Wind & Welle grafisch einen großen Sprung nach vorne und zeigt zumindest im Debüt-Trailer im direkten Vergleich zu Gen 9 deutlich mehr Details in der Spielwelt und schärfere Texturen.

Bei Wind & Welle handelt es sich erneut um ein Open World-Abenteuer, in dem Pokémon frei in der Spielwelt herumlaufen. Diesmal verschlägt es uns in ein Insel-Setting. Im Trailer sehen wir, wie unsere Spielfigur durch saftig grüne Dschungel sowie über malerische Strände läuft.

Auch Wasser spielt diesmal offenbar wieder eine größere Rolle bzw. nimmt wieder mehr Platz in der Spielwelt ein. Wir gehen davon aus, dass wir via Surfer von Insel zu Insel hoppen.

Die offizielle Beschreibung zu Pokémon Wind & Welle lautet folgendermaßen:

In diesen neuen Spielen, die von GAME FREAK exklusiv für Nintendo Switch 2 entwickelt wurden, kannst du eine offene Welt erkunden, die von Wind umtoste, malerische Inseln und einen weiten Ozean mit schimmernden Wellen bietet. Die Pokémon, die im Einklang mit der üppigen Natur dieser Region leben, haben ihre ganz eigenen Ökosysteme entwickelt. Im Laufe dieses Abenteuers wirst du dich mit einer Vielzahl von Pokémon zusammenschließen, mit deren Hilfe du den schweren Weg, der vor dir liegt, und sogar die Naturgewalten, die dir zeitweise den Weg versperren, bezwingen kannst.

Im Trailer werden außerdem zwei neue Formen von Pikachu enthüllt, die die Namen Windchu und Wellchu tragen. Ihre Funktion im Laufe des Abenteuers ist allerdings noch unbekannt.

Pokémo Wind & Welle - Starter ebenfalls bekannt

Der erste Teaser-Trailer enthüllt außerdem die drei Starter – denn ganz traditionell entscheiden wir uns auch in Wind & Welle vor dem Start unseres Abenteuers für eines von den dreien:

Braubel (Pflanze)

Pomfifi (Feuer)

Gekkua (Wasser)

Hier stellen wir euch alle drei Starter auch einmal genauer vor:

Und hier könnt ihr einen genaueren Blick auf die beiden Hauptfiguren werfen – erneut können wir zwischen einer männlichen oder weiblichen Spielfigur wählen. Ihre Outfits unterscheiden sich je nach Edition:

Release später als angenommen: Entgegen der Erwartungen vieler Fans erscheint Pokémon Wind und Welle nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2027.

Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht. Traditionell werden Pokémon-Ableger aber immer im Herbst bzw. zur Weihnachtszeit veröffentlicht, also vermutlich können wir im Oktober/November 2027 mit den neuen Editionen rechnen, das ist aber nur Spekulation.

Alle weiteren Neuigkeiten und Ankündigungen vom Pokémon Presents-Livestream im Rahmen des Pokémon Days 2026 könnt ihr euch in der oben verlinkten GamePro-Zusammenfassung ansehen.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Was ist eure Meinung zu den neuen Editionen und welche Wünsche und Erwartungen habt ihr an die 10. Pokémon-Generation? Schreibt uns eure Antworten gerne wie gewohnt unten in die Kommentarsektion!