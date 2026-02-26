Pokémon Presents morgen: Start-Uhrzeit, Leaks und Ankündigungen der Show im Live-Ticker

Zum Pokémon Day 2026 steht mal wieder ein neuer Showcase an.

Pokémon feiert seinen 30. Geburtstag! Und wie jedes Jahr zum Pokémon Day erwartet uns auch diesmal wieder ein Showcase zu kommenden Games und Co. in Form der Pokémon Presents. Hier findet ihr alle Infos, die ihr vorab braucht und später auch die Ankündigungen.

18:11 Uhr Einmal schlafen noch, dann steht die Pokémon Presents ins Haus. Wir halten euch hier vorab zu möglichen Leaks auf dem Laufenden und begleiten die Show live hier im Ticker mit.

Pokémon Presents: Termin und Start-Uhrzeit des Livestreams

Wann findet die Pokémon Presents statt? Am Freitag, den 27. Februar

Am Freitag, den 27. Februar Um welche Uhrzeit geht's los? Wie gewohnt ab 15 Uhr deutscher Zeit

Wie gewohnt ab 15 Uhr deutscher Zeit Wo kann ich den Pokémon Presents-Stream gucken? Ihr könnt den Livestream auf dem offiziellen deutschen YouTube-Kanal und dem Twitch-Kanal von Pokémon verfolgen.

Wie lang geht die Pokémon Presents? Uns soll diesmal wieder ein längerer Showcase erwarten, laut serebii.net dürfen wir mit rund 25 Minuten Laufzeit rechnen.

Ankündigungen und Leaks der Pokémon Presents

Die offizielle Ankündigung der Liveshow gibt natürlich noch nicht allzu viel Preis. Zumindest eine große Enthüllung gab es aber bereits vorab: Pokémon Feuerrot und Blattgrün kommen am 27. Februar endlich auf die Nintendo Switch.

Beide Spiele sollen nach dem Ende der Pokémon Presents im eShop zum Download verfügbar sein. Zuletzt hatte auch der Insider Riddler Khu diese Infos bereits vor der offiziellen Ankündigung geleakt.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Daneben gibt es zumindest noch ein paar naheliegende Vermutungen, was wir auf der Pokémon Presents zu sehen bekommen könnten. So könnte endlich der Termin verraten werden, an dem Pokémon Colosseum und Pokémon XD: Gale of Darkness in das Switch Online-Abo der Switch 2 wandern. Bereits im April 2025 wurde angekündigt, dass die Spiele kommen werden, bislang warten wir aber auf einen Termin.

Daneben stehen die Chancen für eine Enthüllung der 10. Generation ziemlich gut. Immerhin warten wir noch auf Infos zu einem Hauptableger der Reihe für 2026.

Wahrscheinlich werden darüber hinaus auch Pokémon Pokopia und Pokémon Champions einen Auftritt haben, die beide noch in diesem Jahr erscheinen. Und auch auf die HOME-Kompatibilität für Pokémon-Legenden: Z-A warten wir noch. Das Event würde sich dafür natürlich anbieten.

Zuletzt gehören auch Mobile-Titel inzwischen fest zu den Showcases, wir könnten also Updates zu Pokemon Go, Pokemon Cafe Remix, Pokémon TCG Pocket und Co. bekommen.

Was hofft ihr bei der Pokémon Presents in diesem Jahr zu sehen?