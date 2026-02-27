Pokémon Wind und Welle enthüllt die 3 neuen Starter-Pokémon: Das sind Braubel, Pomfifi und Gekkua

Gen 10 von Pokémon wurde offiziell enthüllt und nun wissen wir auch, zwischen welchen drei Startern wir uns im Switch 2-Spiel entscheiden müssen.

Eleen Reinke
27.02.2026 | 15:52 Uhr

Hier ist unser erster Blick auf die neuen Starter in Pokémon WindWaves. Hier ist unser erster Blick auf die neuen Starter in Pokémon Wind/Waves.

Zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Reihe gab es eine große Ankündigung: Bei der diesjährigen Pokémon Presents wurde nämlich endlich die 10. Generation offiziell enthüllt. Sie hört auf den Namen Pokémon Wind und Welle (im Englischen Winds & Waves) und erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Im Rahmen der Ankündigung wurden auch die drei neuen Starter-Pokémon enthüllt. Wir stellen sie euch kurz vor.

Zuerst einmal könnt ihr euch hier aber noch den Enthüllungstrailer anschauen, in dem nicht nur die Starter sondern auch bereits ein Teil der Spielwelt zu sehen sind:

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Das sind die drei neuen Starter in Pokémon Wind und Welle

Braubel

So sieht Braubel aus. So sieht Braubel aus.

  • Typ: Pflanze
  • Kategorie: Bohnenküken-Pokémon

Braubel wird unser neuer Pflanzen-Starter im Spiel. Wir sind nicht die Einzigen, die der kleine grüne Vogel mit den wütenden Augenbrauen an Angry Birds erinnert, oder? Der englische Name von Braubel ist übrigens Browt, der Verweis auf die Augenbrauen ist also kein Zufall.

Pomfifi

So sieht Pomfifi aus. So sieht Pomfifi aus.

  • Typ: Feuer
  • Kategorie: Welpen-Pokémon

Der neue Feuer-Starter ist diesmal besonders etwas für Hunde-Liebhaber*innen. Pomfifi (im Englischen: Pombon) ist nämlich an einen Pompom, beziehungsweise Zwergspitz, angelehnt. Die Grafik der Switch 2 scheint besonders diesem Starter gutzutun, denn wir können sogar die Struktur seines Fells etwas sehen.

Gekkua

So sieht Gekkua aus. So sieht Gekkua aus.

  • Typ: Wasser
  • Kategorie: Wassergecko-Pokémon

Last but not least haben wir mit Gekkua (auf Englisch: Gecqua) auch unseren Wasser-Starter. Das kleine Amphibien-Pokémon erinnert uns ein wenig an den Gen 8-Starter Memmeon.

Was wir sonst bereits beim Reveal über Pokémon Wind und Welle gelernt haben, fassen wir euch hier einmal zusammen:

Mehr zum Thema
Pokémon Wind & Welle - 10. Generation offiziell mit Trailer und Release enthüllt
von Linda Sprenger
Pokémon Wind + Welle - 10. Generation offiziell mit Trailer und Release enthüllt

Und alle weiteren Ankündigungen der Pokémon Presents könnt ihr hier in unserem Live-Ticker noch einmal nachlesen:

Mehr zum Thema
Pokémon Presents: Alle Ankündigungen der Show und Wind/Welle-Reveal im Live-Ticker
von Eleen Reinke
Pokémon Presents: Alle Ankündigungen der Show und WindWelle-Reveal im Live-Ticker

Pokémon Wind und Welle erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2, wird also auf der Vorgänger-Konsole nicht mehr verfügbar sein. Ein konkretes Releasedatum des Open World-Rollenspiels gibt es zwar noch nicht, zumindest 2027 ist aber bereits bestätigt.

Was haltet ihr bisher vom ersten Blick auf die drei neuen Starter-Pokémon, die uns in Wind und Welle erwarten werden? Und welches ist bisher euer Favorit?

