Pokémon Wind und Welle enthüllt die 3 neuen Starter-Pokémon: Das sind Braubel, Pomfifi und Gekkua

Hier ist unser erster Blick auf die neuen Starter in Pokémon Wind/Waves.

Zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Reihe gab es eine große Ankündigung: Bei der diesjährigen Pokémon Presents wurde nämlich endlich die 10. Generation offiziell enthüllt. Sie hört auf den Namen Pokémon Wind und Welle (im Englischen Winds & Waves) und erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2.



Im Rahmen der Ankündigung wurden auch die drei neuen Starter-Pokémon enthüllt. Wir stellen sie euch kurz vor.



Zuerst einmal könnt ihr euch hier aber noch den Enthüllungstrailer anschauen, in dem nicht nur die Starter sondern auch bereits ein Teil der Spielwelt zu sehen sind:

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Das sind die drei neuen Starter in Pokémon Wind und Welle

Braubel

So sieht Braubel aus.

Typ : Pflanze

: Pflanze Kategorie: Bohnenküken-Pokémon

Braubel wird unser neuer Pflanzen-Starter im Spiel. Wir sind nicht die Einzigen, die der kleine grüne Vogel mit den wütenden Augenbrauen an Angry Birds erinnert, oder? Der englische Name von Braubel ist übrigens Browt, der Verweis auf die Augenbrauen ist also kein Zufall.

Pomfifi

So sieht Pomfifi aus.

Typ : Feuer

: Feuer Kategorie: Welpen-Pokémon

Der neue Feuer-Starter ist diesmal besonders etwas für Hunde-Liebhaber*innen. Pomfifi (im Englischen: Pombon) ist nämlich an einen Pompom, beziehungsweise Zwergspitz, angelehnt. Die Grafik der Switch 2 scheint besonders diesem Starter gutzutun, denn wir können sogar die Struktur seines Fells etwas sehen.

Gekkua

So sieht Gekkua aus.

Typ : Wasser

: Wasser Kategorie: Wassergecko-Pokémon

Last but not least haben wir mit Gekkua (auf Englisch: Gecqua) auch unseren Wasser-Starter. Das kleine Amphibien-Pokémon erinnert uns ein wenig an den Gen 8-Starter Memmeon.

Pokémon Wind und Welle erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2, wird also auf der Vorgänger-Konsole nicht mehr verfügbar sein. Ein konkretes Releasedatum des Open World-Rollenspiels gibt es zwar noch nicht, zumindest 2027 ist aber bereits bestätigt.

Was haltet ihr bisher vom ersten Blick auf die drei neuen Starter-Pokémon, die uns in Wind und Welle erwarten werden? Und welches ist bisher euer Favorit?