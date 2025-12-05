Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden US-Dollar - Ja, auch Spiele wie Hogwarts Legacy sind betroffen!

Netflix will sich stärker aufstellen.

Update: Wie ein Sprecher von Netflix bestätigt hat, übernimmt Netflix mit dem Deal auch Warner Bros. Games und damit Studios wie Avalanche, Rocksteady und TT Games. Damit sind unter anderem diverse LEGO-Spiele, Hogwarts Legacy und Batman: Arkham betroffen (via GameDeveloper). Was Netflix am Ende damit anstellt, bleibt fraglich.

Originalmeldung: Mehrere Wochen lang haben interessierte Käufer – darunter auch Paramount – sich in einem Bieterwettstreit darum bemüht, Warner Bros. zu übernehmen. Recht schnell, nachdem klar wurde, dass Netflix sich durchgesetzt hat, um mit Warner weiter in Verhandlungen zu gehen, wurde die Übernahme besiegelt.

Netflix vereinbart mit Warner einen Mega-Deal im Wert von 82,7 Milliarden US-Dollar

Dass Netflix sich mit Warner Bros. einig geworden ist und übernimmt, wurde unter anderem auf Social Media offiziell bekanntgegeben. In einer ausführlicheren Pressemitteilung ist die Rede davon, dass Netflix und Warner Bros. Discovery eine "endgültige Vereinbarung getroffen haben, gemäß der Netflix Warner Bros. einschließlich seiner Film- und Fernsehstudios, HBO Max und HBO", übernehmen wird – und das für einen Übernahmewert von 82,7 Milliarden US-Dollar (ca. 71 Milliarden Euro):

"Die Transaktion, bestehend aus Bargeld und Aktien, hat einen Wert von 27,75 US-Dollar je WBD-Aktie (vorbehaltlich einer unten beschriebenen Preisuntergrenze) und einen Unternehmenswert von insgesamt rund 82,7 Milliarden US-Dollar (Eigenkapitalwert von 72,0 Milliarden US-Dollar). Der Abschluss der Transaktion wird nach der bereits angekündigten Ausgliederung der WBD-Sparte Global Networks, Discovery Global, in ein neues börsennotiertes Unternehmen erwartet."

2:03 Game of Thrones Staffel 8 - Der erste richtige Trailer zum Serien-Finale ist da

Autoplay

Weiter heißt es:

"Netflix wird den aktuellen Betrieb von Warner Bros. fortführen. Der Zusammenschluss bietet den Verbrauchern mehr Auswahl und einen höheren Mehrwert, schafft mehr Möglichkeiten für die Kreativwirtschaft und generiert Shareholder Value. Die Übernahme wird die Unterhaltungsindustrie stärken."

Mehr Auswahl bedeutet in diesem Fall, dass Netflix sein Portfolio beispielsweise um folgende Serien und Filme erweitern kann: The Big Bang Theory, Harry Potter, Game of Thrones, Die Sopranos, Der Zauberer von Oz und das DC-Universum.

Was ist mit den Spiele-Studios von Hogwarts Legacy & Co.? In der Pressemitteilung wird die Gaming-Sparte mit Studios wie Avalanche (Hogwarts Legacy) oder Rocksteady (Batman) mit keinem Wort erwähnt. Auch das lineare Fernsehen wird nur im Zusammenhang mit der Warner-Aufspaltung genannt (dazu unten mehr). Allem Anschein nach betrifft der Deal nur die Entertainment-Sparte, die Streaming sowie Film- und Fernsehstudios einschließt.

Ist der Deal beschlossene Sache? Ja und nein. Die Vereinbarung zwischen Netflix und Warner Bros. steht, letztendlich hat aber noch die Wettbewerbsbehörde das letzte Wort. Es kann also immer noch sein, dass aus all dem nichts wird. Sollten die Behörden die Übernahme zerschlagen, will Netflix 5 Milliarden US-Dollar als Entschädigung zahlen. Sollte der Deal durchgehen, soll er in etwa 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein.

Erst im Juni diesen Jahres kündigte Warner Bros. Discovery an, seine Geschäftsbereiche aufzuspalten. Während Warner Bros. mit seinen Studios, dem Streaming-Angebot und HBO nun Teil von Netflix werden soll, wird Discovery Global als neues, börsennotiertes Unternehmen Global Networks (TV-Sender, News, Sport) umfassen. Die Aufspaltung soll vor der Netflix-Übernahme abgeschlossen sein.

Was glaubt ihr? Wird der Deal durchgehen und wie wird sich das auf die Streaming-Dienste auswirken?