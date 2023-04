Die Razer Orochi V2 kommt auch in diversen Pokémon-Designs auf den Markt.

Razer veröffentlicht eine ganze Reihe an PC-Peripherie im Pokémon-Look. Ihr könnt dann zum Beispiel eine Glurak-Maus gemeinsam mit der Evoli-Tastatur nutzen. Die Geräte kommen in verschiedenen Looks, passend zu den Designs der beliebtesten und bekanntesten Pokémon.

Pokémon-Tastaturen und Mäuse: Seht euch die Special Editions von Razer an

Darum geht's: Pokémon ist eine der größten und erfolgreichsten Entertainment-Marken der Welt. Es gibt so gut wie alles im Hinblick auf Merchandising mit den süßen kleinen Taschenmonstern - und jetzt auch Razer-Tastaturen und -Mäuse, die perfekt passen, wenn ihr euer Pokémon-PC-Setup vervollständigen wollt (via: Razer auf Weibo).

So sehen die Mäuse aus: Vor allem die beliebten und berühmten Pokémon der ersten Generation sind hier am Start. Es gibt die Maus im Design von Pummeluff:

Ihr wolltet schon immer mal mit einer Pummeluff-Maus spielen? Bittesehr!

Oder auch Enton aka Psyduck:

So sieht die Enton-Maus von Razer aus.

Selbstverständlich wird auch eine Glurak-Maus angeboten:

Glurak ziert diese Version der Pokémon-Maus.

Was ist das für eine Maus? Es handelt sich hierbei um die Razer Orochi V2 Pokémon Edition. Die Razer Orochi V2 gibt es bereits in verschiedensten Farben und sie besticht vor allem durch ihre lange Akkulaufzeit, wenn ihr sie per Bluetooth Low Energy mit eurem Rechner verbindet.

So sieht die Tastatur aus: In einem Tiktok-Video ist zu sehen, wie sich eine Person die Pokémon-Tastatur von Razer bestellt hat. Kurz und knapp könnt ihr darin auch erkennen, wie die Tastatur ausgepackt wird. Besonders schick sind die farblichen Akzente und Symbole auf einzelnen Tasten. Aber auch der Hintergrund kann sich sehen lassen.

Link zum TikTok-Inhalt

Bisher nicht bei uns: Leider könnt ihr die coolen Tastaturen und Mäuse im Pokémon-Look noch nicht bei uns in Deutschland kaufen, zumindest nicht regulär. Sie sind bisher lediglich in China erhältlich. Wir haben aber bei Razer nachgefragt, ob es auch einen Release bei uns geben wird.

Ihr könnt sie natürlich auch über Ebay oder andere Zwischenhändler von China aus bestellen, müsst dann aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. Normalerweise kostet die Razer Orochi V2 Pokémon Edition-Maus umgerechnet zum Beispiel etwas über 60 Euro.

Wie gefallen euch die Geräte im Pokémon-Look und welches Design würdet ihr wählen?