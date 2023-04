So würden 149 Gen 1-Pokémon als Menschen aussehen und die Bilder sind genial

So würden die Gen 1-Pokémon als Menschen bzw. Anime-Charaktere aussehen.

Pokémon regen seit jeher die Fantasie an – und es benötigt natürlich auch viel Fantasie, die kleinen Fabelwesen zu entwickeln. Eine Künstlerin widmet sich schon seit längerem ausgiebig der Pokémon-Fanart und produziert haufenweise Bilder von Pokémon in Menschenform. Bisher wurden stolze 149 davon auf Reddit veröffentlicht.

Pokémon in Menschenform: Diese Zeichnungen können sich wirklich sehen lassen

Worum geht's? Pokémon, ihr habt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon davon gehört. Immerhin gehört die Marke zu den erfolgreichsten Franchises der Welt. Das Phänomen umfasst Anime, Manga, Videospiele, Kinofilme und vieles mehr. Bald gesellt sich zur Smartphone-App Pokémon GO auch noch eine Schlaf-App:

Richtig coole Fan-Art: Die Künstlerin Frosty aka endifi auf Reddit lässt ihrer Begeisterung für die kleinen Pokémon schon eine ganze Weile freien Lauf. Dabei kommen dann Bilder heraus, die einige der bekanntesten und coolsten Pokémon zeigen – aber in Menschengestalt.

Oben im Artikelbild seht ihr zum Beispiel eine menschliche Form von Schlurp, die wirklich nah an das Original heran kommt und den Spirit gut einfängt.

Dasselbe gilt natürlich auch für das erste Pokémon-Kunstwerk dieser Art, Bisasam:

Hier seht ihr zum Beispiel Evoli und seine Weiterentwicklungen wie Flamara. Ebenfalls sehr gut getroffen, versteht sich:

Weil die Pokémon so abgefahrene und unterschiedliche Körper haben, arbeitet die Künstlerin Frosty viel mit Frisuren, Schmuck und Kleidung, um die gewünschten Ähnlichkeiten und Effekte zu erzielen. Wie zum Beispiel hier bei Onix:

Ähnlich gut eignen sich natürlich auch Accessoires wie zum Beispiel Schirme. So kann zum Beispiel das Rundliche bei Voltobal nachempfunden werden:

A propos Schirm: Der eignet sich auch hervorragend als Panzer-Ersatz wie hier bei der menschlichen Lapras-Version:

Pokémon wie das vielleicht tragischste Taschenmonster ever, Tragosso, machen es Redditor endifi dann eher leicht:

Waffen, Umhänge und ähnliches können selbstverständlich sehr gut dabei helfen, den Look bestimmter Pokémon einzufangen, auch wenn sie menschlich sind. Wie bei diesem Sichlor zum Beispiel:

Last, but not least: Dratini und seine Weiterentwicklungen wie zum Beispiel Dragoran.

Das menschliche Dragoran-Design wurde dabei natürlich von Avatar: The Last Airbender inspiriert.

Wo diese Bilder herkommen, gibt es noch viel mehr. Bisher wurden schon 149 der Pokémon-Menschen von Frosty auf ihrem Reddit-Account veröffentlicht. Ihr habt also genug Material, um euch in Ruhe durch zu klicken. Aber dabei handelt es sich bisher nur um die bereits veröffentlichten. Sie hat wohl sogar noch mehr Bilder in der Hinterhand.

Welches Pokémon in Menschenform ist davon euer Favorit?