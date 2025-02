Karten der neuen Pokemon TCG-Erweiterung enthüllt und Fans freuen sich insbesondere über einen beliebten Top 4-Champion

Cynthia gehört über die vierte Pokémon-Generation hinaus zu den beliebtesten Trainer*innen.

Sinnoh-Fans, wie geht es euch? Die vierte Pokémon-Generation kam bereits im zweiten großen Karten-Set von Pokémon TCG Pocket vor und brachte Anfang Februar viele bekannte Taschenmonster ins mobile Sammelkartenspiel. Auch der berühmt-berüchtigte Top-4-Champion Cynthia bekam eine eigene Trainer-Karte.

Wenn ihr euch über Cynthia gefreut habt und auch für das physische Sammelkartenspiel interessiert, haben wir gute Nachrichten für euch: Einige von Cynthias markantesten Pokémon sind Teil des japanischen "Hot Wind Arena"-Sets.

Cynthia-Karten für das Pokémon Sammelkartenspiel

Auf Reddit teilt der User manlytom1995 die Karten aus der japanischen “Hot Wind Arena“-Erweiterung, die Cynthia und ihre Pokémon zeigen:

Die Karten beinhalten demnach Roserade, Knakrack, Kryppuk sowie deren vorherigen Entwicklungen, falls vorhanden (sorry, Knospi).

Das Besondere an den Karten ist, dass es sich dabei um sogenannte Trainer-Pokémon handelt. Die erkennt ihr an deren Namensgebung sowie an dem Bildchen des oder der Trainer*in am unteren rechten Rand des Artworks. Auch die Item-Karte ist spezifisch für Cynthias Pokémon gedacht.

Im Reddit-Thread gibt es einige interessierte Kommentator*innen. So hofft der User FPG_Matthew etwa darauf, dass auch die restlichen Pokémon von Cynthia eigene Karten spendiert bekommen. Wenn wir uns ihr Team aus der vierten Generation anschauen, wären das zusätzlich Gastrodon, Milotic, Lucario, Togekiss sowie deren frühere Entwicklungen.

User Electrical-Soft-2872 macht sich hingegen schon jetzt Sorgen um den Preis. Das Pokémon Sammelkartenspiel leidet schon länger unter den negativen Einflüssen von Scalpern, was beim Set "Prismatische Entwicklungen" besonders spürbar war:

Kommen die Cynthia-Karten auch zu uns?

Beim Anblick der schicken Cynthia-Karten stellt sich direkt die Frage, ob sie auch zu uns in die Läden kommen. Tatsächlich stehen die Chancen dafür sehr gut. Die japanische "Hot Wind Arena"-Erweiterung erscheint bei uns gebündelt mit "The Glory of Team Rocket" und "ex Starter Decks Mary und Troy" im "Destined Rivals"-Set.

Neben Cynthia erwarten euch darin voraussichtlich weitere Trainer*innen sowie deren besondere Pokémon. Ab dem 30. Mai 2025 solltet ihr die Karten dann selbst in den Händen halten können.

Welcher Charakter aus Pokémon ist euer Lieblings-Trainer beziehungsweise Trainerin?