Pokémon Scarlet & Violet: 9. Generation offiziell mit Trailer angekündigt

Viele Fans hatten es sich im Vorfeld gewünscht und es ist tatsächlich so passiert: The Pokémon Company hat im Rahmen des Pokémon Presents-Events die neunte RPG-Generation enthüllt: Pokémon Scarlet und Violet heißen die neuen Spiele von GameFreak.

Wann ist der Release? Pokémon Scarlet und Violet sollen Ende 2022 für Nintendo Switch erscheinen, ein konkretes Datum gibt es nicht.

Damit hätten wir in diesem Jahr also zwei Pokémon-Spiele, sollte alles nach Plan verlaufen. Legenden: Arceus im Januar und der neueste Hauptableger der Reihe zum Ende des Jahres hin. Das ist mal eine Überraschung.

Hier könnt ihr euch den Enthüllungs-Trailer ansehen:

Zugegeben: Grafisch machen die neuen Editionen im Trailer keine allzu gute Figur, interessant sieht das erste Material aber aus.

Wir sehen einige brandneue Pokémon der neunten Generation und die Spielwelt sieht auf den ersten Blick wieder nach einer offenen Welt aus, die sich möglicherweise am Aufbau von Pokémon-Legenden: Arceus orientiert.

Womöglich streifen wir hier auch durch eine richtige Open World – so wirkt es stellenweise zumindest im Trailer. Legenden-Arceus besteht ja "nur" aus mehreren weitläufigen "Open Field"-Arealen.

Die ersten Bilder von der neuen Region (Name bislang unbekannt) versprechen definitiv optische Abwechslung: Wir sehen weite Graslandschaften, malerische Küsten, eine staubige Wüste sowie eine Dschungel-Gegend.

Das sind die Starter-Pokémon von Scarlet und Violet

Die deutschen Namen der drei Starter wissen wir aktuell noch nicht. Den Farben nach zu urteilen, gibt es wieder ganz klassisch Starter vom Typen Pflanze, Feuer und Wasser. Auf englisch heißen die Biester Sprigatito, Fuecoco und Quaxly (auf dem Bild von links nach rechts).

Welches Monster gefällt euch am besten spontan? Schreibt's uns unten gerne in die Kommentare! Diesen kleinen Dinosaurier in der Mitte würden wir jedenfalls sofort adoptieren, wobei die Frisur der Ente rechts auch auf eine sehr seltsame Art und Weise cool ist.

Was haltet ihr vom Trailer?