Pokémon Schwert & Schild

Heute könnte es für Pokémon-Fans eine kleine Überraschung geben, denn im Laufe des Tages wird ein Livestream zu Pokémon Schwert und Schild starten, der ganze 24 Stunden anhalten soll. Was dort enthüllt werdern wird, wissen wir aktuell aber noch nicht.

Pokémon Schwert und Schild: Welche Überraschung erwartet uns heute?

Warum denn 24 Stunden? Der Stream ist keine klassische Präsentation, in der neues Material gezeigt und Infos verraten werden. Das sogenannte "Galar Research Update" soll stattdessen eine fest installierte Kamera in der Pokémon-Welt simulieren, in der wir die Taschenmonster im Glimwood Tangle-Wald der Galar-Region beobachten.

Und wann geht es los? Der Stream startet um 15 Uhr deutscher Zeit.

Wo kann ich ihn verfolgen? Ihr könnt sowohl auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen mit dabei sein. Den YouTube-Link binden wir euch hier ein:

Was dürfen wir erwarten? Laut Sonia, die Pokémon-Wissenschaftlerin, sollen wir im Laufe der 24 Stunden einfach immer wieder ein Auge auf den Stream haben. Sehr wahrscheinlich werden die Entwickler von GameFreak die Gelegenheit nutzen, neue Pokémon zu enthüllen, die durch das Bild laufen, hüpfen, krabbeln und fliegen.

Alle bisherigen Pokémon der 8. Generation könnt ihr hier nachlesen:

Pokémon Schwert und Schild erscheint am 15. November für Nintendo Switch.