Pokémon Schwert/Schild-Fans finden Pokémon Go-Easter Egg & streiten sich

Pokémon-Fan HumanManBoy meint, in Pokémon Schwert & Schild ein Easter Egg gefunden zu haben, das an Pokémon GO angelehnt ist – Doch das hat zu hitzigen Diskussionen in der Community geführt, was ist da los?

Darum geht's: HumanManBoy hat in den Bädern der winterlichen Stadt Circhester einen Pokéstop entdeckt und macht jetzt auf Reddit darauf aufmerksam. Zumindest glaubt der User, dass es sich dabei um einen handelt. Das Monument in den Bädern besitzt zumindest genau dasselbe Symbol, das in Pokémon GO bei den Pokéstops zu sehen ist. An diesen Orten treffen sich die Spieler*innen im Mobilegame, um kostenlos Pokébälle und andere Items zu erhalten.

Viele Fans scheinen das Easter Egg jetzt erst bemerkt zu haben. Über ein Jahr nach dem Release des Nintendo Switch-RPGs.

Maksiuko schreibt auf reddit:

"Wie konnte ich das nur übersehen?"

Cringetopian_Obeto meint:

"Ich hatte mich schon gewundert, warum es mir so bekannt vorkam."

LarryWaiter schreibt:

"Oh mein Gott! Ich habe das noch nie gesehen lol"

Die Pokémon-Community ist sich uneins

Pokéstop oder nicht? Doch nicht alle Spieler*innen von Pokémon Schwert & Schild sind überzeugt davon, dass es sich bei dem Objekt um ein Easter Egg zu Pokémon GO handelt. Manche glauben, es soll einfach nur einen Pokéball darstellen.

Tweetledeele meint beispielsweise:

"Das ist nur die Form eines Pokéballs."

PandaMon erklärt:

"So sieht kein PokéStop aus. Die einzige Ähnlichkeit ist, dass es sich um das Standard-Icon für Pokébälle handelt und das ist eben blau."

Diese Uneinigkeit in der Community hat jetzt die Frage aufgeworfen, wie viele Pokémon-Fans überhaupt Pokémon GO spielen. Denn eigentlich ist das Symbol sehr eindeutig und erweckt direkt die Assoziation eines Pokéstops. Außerdem sind solche Easter Eggs keine Seltenheit in der Spiele-Reihe.

Was meint ihr? Handelt es sich bei dem Monument in Pokémon Schwert & Schild um ein Easter Egg zu Pokémon GO? Oder soll es einfach nur einen Pokéball darstellen?