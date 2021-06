Pokémon Schwert/Schild: Im neuen Max Raid Event könnt ihr euch Bisaflor und Co. holen

In Pokémon Schwert & Schild auf der Nintendo Switch ist jetzt ein neues Max Raid Event gestartet, bei dem ihr eure Fähigkeiten als Trainerin oder Trainer unter Beweis stellen könnt. Dieses Mal könnt ihr auf froschartige Pokémon wie Bisaflor oder mit etwas Glück sogar Gigadynamax-Bisaflor treffen. Wir verraten euch, was es mit dem Event auf sich hat:

Was erwartet euch?

Beim Max Raid Event geht es darum, euch besondere Pokémon zu schnappen und eure Fähigkeiten als Trainer:in auf die Probe zu stellen.

Wann findet das Event statt? Das Max Raid Event ist bereits gestartet und wird noch bis Sonntag, den 06. Juni, 13:59 Uhr deutscher Zeit laufen.

Welche Pokémon erwarten euch? Bei diesem Event geht es um froschartige Taschenmonster. Ihr könnt demnach unter anderem auf folgende Pokémon treffen:

Bisaflor

Glibunkel

Quaxo

Branawarz

Gigadynamax-Bisaflor

So einfach nehmt ihr teil: Stellt sicher, dass eure Nintendo Switch mit dem Internet verbunden ist. Die Kämpfe finden in der Naturzone (Wild Area) von Pokémon Schwert & Schild statt. Seht ihr dort eine rötliche Lichtsäule, so lauft darauf zu und interagiert mit ihr, um den Kampf zu starten.

Wir wünschen euch viel Spaß, viel Erfolg - und nicht vergessen, dass ihr nur noch dieses Wochenende teilnehmen könnt.

Werdet ihr euch der Herausforderung stellen?