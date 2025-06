Das neueste Pokémon TCG-Booster gibt's jetzt günstiger bei eurem lokalen Edeka – seid schneller als die Scalper

Falls ihr die neuen Ewige Rivalen-Boosterpacks haben wollt, könntet ihr mal einen Blick in euren Supermarkt werfen.

Pokémon-Fans haben es nicht leicht, wenn eine neue Erweiterung des physischen Sammelkartenspiels auf den Markt kommt. Oft kaufen Scalper reihenweise Karten-Packs auf und bieten sie dann sehr viel teurer zum Wiederverkauf an. Den Rest schnappen sich die anderen Fans. Jetzt gibt es für kurze Zeit ein besonders günstiges Angebot, für das ihr euch aber auch beeilen müsst.

Pokémon-Sammelkarten: Fans können sich jetzt bei Edeka die neuesten Booster-Packs schnappen, aber nur für kurze Zeit

Darum geht's: Das klassische Pokémon Sammelkartenspiel (aka TCG, also Trading Card Game) hat eine neue Erweiterung bekommen. Die nennt sich Karmesin & Purpur: Ewige Rivalen und stellt Team Rocket in den Mittelpunkt. Ihr könnt darin einige Team Rocket-Fieslinge ergattern, aber auch seltene, besondere Illustrationskarten.

0:49 Pokémon TCG-Pocket: Neue Erweiterung Dimensionale Krise bringt Ultrabestien ins Spiel

Dementsprechend begehrt sind die Booster-Packs. Wenn ihr die Booster haben und so die Chancen auf begehrte Karten wie die mit Cynthia, dem Champ der Sinnoh-Liga, haben wollt, müsst ihr euch ohnehin schon gut umschauen, wo ihr noch welche herbekommt.

Ein besonders attraktives Angebot von Edeka vereinfacht die Situation nicht gerade, aber lockt mit einem guten Preis. Der Supermarkt bietet sogenannte "Wochenend-Knüller" an, also rabattierte Produkte, die nur im Verlauf des Wochenendes günstiger zu haben sind. Wochenende ist hier als dehnbarer Begriff zu verstehen, da sich der Angebotszeitraum von Donnerstag, den 5. Juni, bis zum Samstag, den 7. Juni erstreckt (via: TikTok).

Ihr habt also nicht ewig Zeit – und wahrscheinlich auch ordentlich viel Konkurrenz. Zumindest dürfte der Rabatt von 11 % auch noch den einen oder anderen anderen Pokémon-Fan anlocken. Ihr bekommt die neuen Booster-Packs hier zum Preis von 4,44 Euro. Normalerweise kosten sie 4,99. Ihr spart also immerhin 55 Cent pro Booster.

Gibt es das Angebot auch in meinem Markt? Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, aber ihr könnt es schnell herausfinden. Auf der offiziellen Edeka-Seite gibt es die Marktsuche-Funktion, mit der ihr euren nächstgelegenen Supermarkt auswählen könnt. Dann müsst ihr nur noch das Prospekt beziehungsweise den Katalog anklicken und könnt die Angebote auch virtuell nachschauen.

Würdet ihr für diese Preis-Ersparnis extra in den Supermarkt eures Vertrauens gehen?