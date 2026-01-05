Pokémon TCG-Glückspilz findet nach Jahren versiegeltes Fossil-Display bei seinen Eltern wieder - wird heute bei Kaufland für 37.000 Euro angeboten

Der durchschnittliche Verkaufspreis des Pokémon TCG Fossil-Displays liegt heute bei über 8.000 Euro.

Wer in den 90ern und frühen 2000ern Pokémon-Karten gesammelt hat, dem wird es vermutlich so gehen wie mir: Ich habe damals genüsslich Booster-Packs aufgerissen, mit meinen Karten gespielt oder sie getauscht – und habe dabei nicht im Geringsten daran gedacht, dass diese über 20 Jahre später mal eine ganze Stange Geld wert sein könnten.

Nun, und dann gibt es Sammler wie "T-Rex-Trainer", der als Kind ein Pokémon TCG Fossil-Display erstanden hat und die Disziplin (oder Gleichgültigkeit) besaß, es bis heute komplett verschweißt aufzubewahren. Ein echter Schatz, der jetzt online zu absurd hohen Preisen angeboten wird.

Versiegeltes Fossil-Display bei den Eltern wiedergefunden

Wie "T-Rex-Trainer" in einem Beitrag im PokemonTCG-Subreddit schreibt, habe der User seine alte Sammlung bei seinen Eltern ausgegraben. Darunter besagtes Fossil-Display, das er damals im Alter von circa 11 Jahren bis heute unberührt ließ.

Wieso er die Box damals nicht aufgerissen hat, kann er sich selbst nicht erklären. Egal: Der Glückliche besitzt jetzt ein heiß begehrtes Relikt im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ein Blick auf Cardmarket.com zeigt uns, dass "T-Rex-Trainer" hier wahre "Diamond Hands" bewiesen hat – ob nun beabsichtigt oder nicht.

Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein versiegeltes Fossil-Display liegt (Stand August 2025) bei 8.200 Euro. Im Februar 2022 lag er sogar bei knapp 9000 Euro.

Absurd aber wahr: Hier wird ein Fossil Display für über 37.000 Euro angeboten.

Bei aktuellen Online-Angeboten für ein verschweißtes Fossil-Booster wird's übrigens noch absurder. Auf dem Online-Marktplatz von Kaufland (!) wird gerade eine Box für sage und schreibe 37.171,32 Euro angeboten (s. Bild oben). Ob die am Ende jemals wirklich verkauft wird, ist aber eine komplett andere Geschichte.

