Pokémon TCG Pocket: Fans kauern jetzt schon vor einer bestimmten Unterstützer-Karte aus dem neuen A2B-Set "Glänzendes Festival"

Enigmara ist die Elektro-Arenaleiterin der Paldea-Region und streamt ihre epischen Pokémon-Kämpfe online.

Obwohl die Ankündigung des brandneuen “Glänzendes Festival“-Sets für Pokémon TCG Pocket noch nicht lange her ist, steht dessen Veröffentlichung schon vor der Türe. In den Booster-Packungen erwarten euch über 110 frische Karten und darunter befindet sich eine Unterstützerin, die bereits jetzt für Magenschmerzen in Teilen der Community sorgt.

Enigmara – eine neue Meta-Karte?

Dabei handelt es sich um die Unterstützer-Karte Iono beziehungsweise Enigmara, wenn die Trainerin bei uns wie gewohnt ihren deutschen Namen verpasst bekommt.

Die Fähigkeit von Enigmara ist eigentlich ganz simpel: Spielt sie jemand in einem Duell aus, müssen beide Spieler*innen ihre Handkarten ins Deck mischen und genau so viele Karten ziehen, wie sie vorher auf der Hand hatten.

Diese Fähigkeit scheint an die Enigmara-Karte aus dem physischen Sammelkartenspiel angelehnt zu sein. Der Unterschied befindet sich darin, dass die Spieler*innen nach dem Ablegen der Handkarten so viele Karten aufnehmen, wie sich noch Preiskarten im Spiel befinden. Damit ist Enigmara vor allem eine Hilfe für Spieler*innen, die weniger Pokémon besiegt haben und sich dadurch im Rückstand befinden.

Die Fähigkeit von Enigmara aus dem physischen Sammelkartenspiel ähnelt Mars aus TCG Pocket, die sich jedoch auf die gegnerischen Handkarten beschränkt.

Die Community macht sich Sorgen, hinterfragt aber auch den Einfluss der Karte

Wieso soll Enigmara in TCG Pocket eigentlich so stark sein? Der oder die Ersteller*in unseres verlinkten Reddit-Threads weiter oben findet die Fähigkeit besonders stark, durch die ihr nicht nur eure eigene Hand, sondern auch die eurer Gegner*innen neu mischen könnt. Im Idealfall ersetzt ihr eure unnötigen Handkarten durch hilfreiche Exemplare und eure Gegner*innen bekommen dafür eine miserable Hand, mit der sie klarkommen müssen.

Einige User teilen die Sorge von ilikecheese216 und befürchten, dass Enigmara eine neue Must-Have-Karte für künftige Decks wird. Andere User wie quickasafox777 sehen darin eine schlechtere Variante von Mars oder der Roten Karte. So nervig es in bestimmten Momenten sein kann, wenn ihr mit einer neuen und vielleicht schlechteren Hand auskommen müsst, so ist die Wirkung des Effektes sehr situationsabhängig.

Deswegen können wir die Aussage von 33Austin33 nachvollziehen, laut der sich der User nur wenige Szenarios vorstellen könne, in denen er sich an einer gegnerischen Enigmara wirklich stören würde.

Bis ihr selbst in den Genuss von Enigmara und den über 110 brandneuen Karten kommt, dauert es nicht mehr lange. Die Erlebnis-Boosterpacks aus dem A2B-Set “Glänzendes Festival“ erscheinen am 27. März 2025. Anstatt wie üblich um 07:00 Uhr, erscheint es dieses Mal eine Stunde früher um 06:00 Uhr.

Was haltet ihr von Enigmara und habt ihr schon eine Karte aus “Glänzendes Festival“ im Blick?