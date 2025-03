Pokémon TCG Pocket-Release von neuem Set VIEL früher als gedacht und bringt legendäres Schwarzes Glurak ins Spiel

Die nächste Erweiterung für Pokémon TCG Pocket hat eine Releasetermin.

Das digitale Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket wird regelmäßig mit neuen Booster-Packs erweitert, damit ihr stets neue Pokémon habt, die ihr eurer Sammlung hinzufügen könnt. Bisher hatten sich die Leaks zu kommenden Sets auch stets bewahrheitet, nun gibt es aber doch eine Überraschung: Das neue Set erscheint nämlich viel früher, als bisher gedacht.

Das steckt im neuen Booster-Pack "Glänzendes Festival"

Wie der offizielle YouTube-Kanal von Pokémon jetzt nämlich enthüllt hat, erwartet uns schon nächste Woche das Booster-Pack mit dem Namen "Glänzendes Festival" (auf englisch: Shining Revelry). Darin werdet ihr einige bekannte Pokémon entdecken, darunter auch ein Glurak – allerdings handelt es sich dabei nicht um die normale Version, sondern das Schwarze Glurak.

Auch einige andere Pokémon sind in außergewöhnlichen Farbgebungen dabei, schaut es euch am besten selbst im neuen Trailer an:

0:43 Pokémon TCG Pocket zeigt neues Set "Shining Revelry"

Wann erscheint das neue Booster-Pack Glänzendes Festival? Der neue Booster ist bereits ab Donnerstag, dem 27. März, im Spiel verfügbar.

Neues Set sollte eigentlich erst im April kommen

Den letzten Leaks und Datamines zufolge war das nächste Set eigentlich erst für den 30. April angedacht, dann sollte nämlich das A3-Set seinen Weg zu Pokémon TCG Pocket finden.

Nicht ganz klar ist, ob dieser Plan weiterhin besteht, immerhin wurde dieses Datum von den Entwickler*innen nicht offiziell bestätigt. Es ist aber gut möglich, dass wir zu dem Zeitpunkt trotzdem mit einer "großen" neuen Erweiterung rechnen können.

Immerhin handelt es sich bei Glänzendes Festival nur um ein "kleines" Bosster-Pack, da wir hier nur ein einzelnes Pack und nicht zwei oder drei verschiedene auf einmal bekommen. Wir müssen also einfach abwarten, bis es weitere offizielle Infos zum nächsten Pack gibt.

Ranked-Matches kommen neu ins Spiel

Habt ihr Freude an den Kämpfen, könnte euch folgende Neuerung in TCG Pocket interessieren, die ebenfalls am 27. März ihren Weg ins Sammelkartenspiel findet. So schreibt The Pokémon Company (via Polygon):

"In Ranglistenspielen können Trainer gegen Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten aus der ganzen Welt antreten und erhalten ein Emblem, das auf ihrem Rang am Ende der Saison basiert und in ihrem Spielerprofil angezeigt wird"

Seid ihr also auf der Suche nach einer Herausforderung und wollt zum besten Poké-Trainer aufsteigen, sind die Ranked-Matches vielleicht etwas für euch.

Was haltet ihr vom ersten Blick auf das neue Booster-Pack? Sind für euch interessante Karten dabei?