Pokémon TCG Pocket - Das sind alle Secret Missions des neuen A2-Sets mit Dialga und Palkia

Seit dem 30. Januar steht das zweite große Set für Pokémon Trading Card Game Pocket bereit. Die neuen Karten in 'Kollision von Raum und Zeit' (A2) bedeuten aber nicht nur neue Strategien für die Kämpfe, sondern auch neue Missionen, über die wir Belohnungen abstauben können. Während der Großteil dieser Missionen uns in der App angezeigt wird, gibt es aber auch wieder geheime Missionen. Damit ihr diese gezielter absolvieren könnt, listen wir sie euch hier auf (via GameRant).

Hinweis: Zum Start der A2-Erweiterung sind noch nicht alle Secret Missions bekannt. Sobald wir neue geheime Missionen kennen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Alle bekannten Secret Missions des A2-Sets

Kollision von Raum und Zeit - Museum 1

Aufgabe: Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Tangoloss (A2-156) Wadribie (A2-157) Shaymin (A2-159) Mamutel (A2-160) Sheinux (A2-163) Driftlon (A2-165) Vesprit (A2-166) Lucario (A2-170) Glibunkel (A2-173) Heatran (A2-174) Bidiza (A2-177) Regigigas (A2-179)

Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Belohnung: 36 Wunder-Sanduhren 10 Shop-Tickets 12 Pack-Sanduhren



Kollision von Raum und Zeit - Museum 2

Aufgabe: Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Venuflibis (A2-158) Gastrodon (A2-161) Manaphy (A2-162) Rotom (A2-164) Giratina (A2-167) Cresselia (A2-168) Rihornior (A2-169) Hippopotas (A2-171) Kryppuk (A2-172) Knakrack (A2-175) Staraptor (A2-176) Charmian (A2-178)

Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Belohnung: 36 Wunder-Sanduhren 10 Shop-Tickets 12 Pack-Sanduhren



Kollision von Raum und Zeit - Museum 3

Aufgabe: Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Yanmega ex (A2-196) Pachirisu ex (A2-198) Galagladi ex (A2-200) Darkrai ex (A2-202)

Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Belohnung: 36 Wunder-Sanduhren 10 Shop-Tickets 12 Pack-Sanduhren



Kollision von Raum und Zeit - Museum 4

Aufgabe: Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Panferno ex (A2-197) Traunmagil ex (A2-199) Snibunna ex (A2-201) Schlurplek ex (A2-203)

Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Belohnung: 36 Wunder-Sanduhren 10 Shop-Tickets 12 Pack-Sanduhren



Champion der Sinnoh-Region

Aufgabe: Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Gastrodon (A2-161) Lucario (A2-170) Kryppuk (A2-172) Knakrack (A2-175) Cynthia (A2-192)

Sammle die folgenden Full-Art-Karten: Belohnung: Knakrack-Emblem

Wollt ihr die Secret Missions der anderen Sets nochmal einsehen, haben wir die ebenfalls für euch zusammengefasst:

Das A2-Set bringt neben neuen Karten und entsprechenden Missionen allerdings noch mehr Neuerungen ins digitale Sammelkartenspiel. Mit der Pokémon-Ausrüstung findet ein neuer Kartentyp seinen Weg in die Kämpfe. Außerdem ist die Tauschfunktion nun verfügbar.