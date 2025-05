Dieses Pokémon TCG Pocket-Deck krempelt die komplette Meta um macht euch nahezu unbesiegbar

Mit Choreogel im Deck haben ex-Karten gegen euch keine Chance.

Das neue Booster-Pack "Hüter des Firmaments" hat wieder einige neue Karten in Pokémon TCG Pocket gebracht, welche die Meta im Kampf ordentlich auf den Kopf stellt. So könnt ihr nicht nur mit der Karte "Sonderbonbon" eine Entwicklungsstufe überspringen, mit der Elektro-Version von Choreogel könnt ihr den ansonsten so starken ex-Karten einen gehörigen Riegel vorschieben.

Hier im Artikel wollen wir euch daher ein Deck zeigen, mit dem wir aktuell 9 von 10 Kämpfen im Sammelkartenspiel gewinnen.

Die Besonderheit an unserem Choreogel-Deck

Die wortwörtliche Star-Karte im Deck: #165 Choreogel (1 Stern)

"Verhindert allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Pokémon-ex deines Gegners zugefügt wird"

Habt ihr Choreogel in der ersten Reihe, sieht selbst das starke Deck mit Garados-ex (S-Tier) mitunter ziemlich alt aus. Euer Gegenüber muss Choreogel nämlich erst einmal zurück auf eure Hand schicken oder alternativ mit normalen Pokémon angreifen. Da viele Spieler*innen sich noch nicht an die neue Karte gewöhnt bzw. ihre Decks umgestellt haben, bekommt ihr so einen entscheidenden Vorteil.

0:49 Pokémon TCG Pocket-Trailer zeigt erste Karten der neuen Boosterpacks 'Hüter des Firmaments'

Autoplay

Diese Karten braucht ihr in eurem Choreogel-Deck

Nachfolgend listen wir euch alle 20 Karten auf, mit denen ihr unser starkes Deck mit Choreogel nachbauen könnt. Es ist natürlich durchaus möglich, vereinzelt Karten auszutauschen, vor allem, wenn ihr sie im Falle der seltenen Sterne-Karten noch nicht gezogen habt.

Pokéball

Pokéball

Forschung des Professors

Forschung des Professors

Giftstich

Riesige Robe

Enigmara

Bromley

Lucia

Lucia

Zyrus

Guzma

Pokémon-Center-Dame

Magnetilo

Magneton

Magnezone

Choreogel (1 Stern)

Choreogel (1 Stern)

Kapu-Fala (1 Stern)

Rüpel von Team Rocket (2 Sterne)

Wollt ihr jetzt nicht unbedingt auf das Choreogel-Deck setzen, seid aber auf der Suche nach den stärksten Meta-Decks in Pokémon TCG Pocket, dann schaut mal hier vorbei:

Mit dem A3-Set "Hüter des Firmaments" sind am 30. April die neuen Packs mit Solgaleo und Lunala erschienen, die insgesamt 239 neue Karten ins Sammelkartenspiel gebracht haben.

Mit welchem Deck kämpft ihr am liebsten und gegen welches Deck seht ihr meist ziemlich alt aus? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.