Pokémon TCG Pocket: Das sind die stärksten Decks im neuen A2-Set "Kollision von Raum und Zeit"

Kollision von Raum und Zeit ist da und wir zeigen euch die besten Decks im neuen Booster-Set.

Pokémon TCG Pocket hat endlich neue Booster-Packs erhalten – dank des A2-Sets "Kollision von Raum und Zeit". Wir listen euch hier einige der stärksten Decks auf, die ihr mit den neuen Karten bauen könnt.

Das sind die neuen Metadecks im Booster "Kollision von Raum und Zeit"

Da es sich um eine große Erweiterung mit 155 neuen Karten handelt, sind alle Varianten und Meta-Möglichkeiten auch in Kombination mit alten Karten noch gar nicht ausgeschöpft. Im Folgenden findet ihr also nur einen Ausschnitt von dem, was aktuell möglich ist und was die Community (wie hier der Turnier-Spieler Sorry) und wir aus eigener Erfahrung bisher als sehr stark ansehen.

Erklärung der Abkürzungen:

UG = Unschlagbare Gene

MI = Mysteriöse Insel

KR = Kollision von Raum und Zeit

P = Promo

Lucario & Rameidon

Mit Lucario bekommt jedes Kampf-Deck richtig gute Verstärkung.

Diese Karten benötigt ihr:

1x Marshadow (MI)

2x Riolu (KR)

2x Lucario (KR)

2x Kopffossil (KR)

2x Koknodon (KR)

2x Rameidon (KR)

1x Zyrus

1x Pokéball

1x Pokémon-Kommunikation

2x Leaf

2x Forschung des Professors

1x Riesige Robe

1x Beulenhelm

Das macht das Deck so stark: Lucario ist grundsätzlich eines der besten neuen Tools, um jedes Kampf-Deck aufzuwerten. Denn das Pokémon gibt euch einen passiven, stapelbaren Effekt, der jedem Kampf-Angriff +20 Schaden hinzufügt. Wenn Lucario also zweimal auf der Bank liegt, macht jeder Angriff +40 Schaden.

Dazu kommt Rameidon, das zusammen mit Lucario fast alle ex-Pokémon auf einen Schlag besiegen kann. Und zum Abschluss habt ihr noch Marshadow, das euren Gegner, wenn er einen Punkt, holt mit bis zu 140 Schaden bestrafen kann.

Palkia ex & Misty

Palkia ex freut sich auf den Support durch Manaphy und Misty.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Palkia ex (KR)

2x Sterndu (UG)

2x Starmie ex (UG)

1x Arktos ex (UG)

2x Manaphy (KR)

2x Lucia

2x Misty

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

1x X-Initiative

1x Riesige Robe

1x Beulenhelm

Das macht das Deck so stark: Misty ist auch bei Kollision von Raum und Zeit am Start. Neu im Gepäck hat sie Palkia ex, das ordentlich Schaden austeilen kann, und Manaphy, was noch schneller Wasser-Energie auf eure Bank-Pokémon verteilt.

In Kombination mit Lucia könnt ihr dann auch ohne Aquana direkt Energie auf euer aktives Pokémon verteilen. Dadurch können verfehlte Misty-Versuche noch einfacher und schneller ausgeglichen werden.

Yanmega ex & Dialga ex

Dialga ex kann auch Pokémon wie Yanmega ex boosten, die nur farblose Energie brauchen.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Dialga ex (KR)

2x Yanma (KR)

2x Yanmega ex (KR)

2x Mew ex (MI)

2x Panzaeron (KR)

1x Lucia

1x Zyrus

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

1x Beulenhelm

2x Riesige Robe

1x Abenteurer Neuling

Das macht das Deck so stark: Es gibt nun endlich eine Möglichkeit, Metall-Pokémon zu spielen. Dafür sorgt Dialga ex, das nicht nur das erste Metall-ex-Pokémon ist, sondern auch direkt einen Energie-Boost hat, der Metall- und Farblose-Angriffe aufpowert.

Deshalb sind hier in diesem Deck noch Yanmega ex und Mew ex enthalten, die durch Dialga schnell aufgewertet werden können.

Dialga ex & Bollterus

Bollterus kann durch einen Münzwurf gleich 100 Schaden des Gegners vereiteln.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Dialga ex (KR)

2x Panzaeron (KR)

2x Panzerfossil (KR)

2x Schilterus (KR)

2x Bollterus (KR)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x Riesige Robe

1x Cyrus

1x Dawn

1x Beulenhelm

1x Leaf

Das macht das Deck so stark: Wie oben beschrieben, ist Dialga ex hervorragend dafür geeignet, um Metall-Pokémon schnell mit Energie zu füttern. Dieses Deck unterscheidet sich aber dadurch, dass hier zusätzlich Bollterus vertreten ist. Das Pokémon kann dank eines Münzwurfs 100 Schaden abwenden, was ihr nutzen könnt, um andere Pokémon auf der Bank aufzubauen.

Darkrai ex & Snibunna ex

Darkrai ex greift vor allem beim Aufbau direkt hinten von der Bank aus an.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Sniebel (KR)

2x Snibunna ex (KR)

1x Kryppuk (KR)

2x Darkrai ex (KR)

2x Zyrus

2x Lucia

2x Riesige Robe

1x Beulenhelm

2x X-Intiative

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

Das macht das Deck so stark: Auch Dunkelheit erhält in diesem Set endlich ex-Pokémon. Darkrai kann durch seine passive Fähigkeit von der Bank aus Schaden machen, während ihr es mit Energie füttert.

Snibunna ex kann in Kombination mit dem Spiritomb, das Schaden bei allen Pokémon macht, und Zyrus, mit dem ihr angeschlagene Pokémon des Gegners in die aktive Position von der Bank schieben könnt, schnell das Maximum an Schaden austeilen.

Panferno ex & Lavados ex

Panferno ex macht sehr schnell richtig viel Schaden und verschwindet dann wieder auf die Bank.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Panflam (KR)

2x Panpyro (KR)

2x Panferno ex (KR)

2x Lavados ex (KR)

2x Forschung des Professors

2x Riesige Robe

2x Beulenhelm

2x Pokéball

2x Zyrus

2x Lucia

Das macht das Deck so stark: Panferno ex hat einen sehr starken Angriff, den ihr bereits mit zwei Energie nutzen könnt. Da es zudem auch noch einen kostenlosen Rückzug hat, könnt ihr in der nächsten Runde es direkt austauschen und mit Lavados ex wieder aufladen und erneut angreifen. Zudem hilft euch Lucia dabei, Energie von einem Pokémon auf das andere umzuladen.

Togekiss & Cynthia

Togekiss und Cynthia haben zusammen eine sehr starke Synergie.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Togepi (KR)

2x Togetic (KR)

2x Togekiss (KR)

2x Traunfugil (KR)

2x Traumagil ex (KR)

2x Pokéball

2x Mythische Tafel

2x Cynthia

2x Forschung des Professors

1x Riesige Robe

1x Pokémon-Kommunikation

Das macht das Deck so stark: Die neue Trainer-Karte Cynthia sorgt dafür, dass euer Togekiss bis zu 170 Schaden machen kann, was so gut wie alle ex-Pokémon auf einen Schlag besiegt. Dazu nutzt Traunmagil ex den neuen Status "Verwirrung", der für viel Unmut bei eurem Gegner sorgen kann. Im Laufe der nächsten Wochen kommt zudem noch ein neues Promo-Traunfugil dazu, das schon als Basic den Status Verwirrung auslösen kann.

In unserer Tier-List findet ihr zudem noch mehr Meta-Decks:

Was in den bisherigen Decks auffällt ist, dass mit den neuen Karten vor allem viele der bisherigen Items und Supporter ausgetauscht werden. Dank der Pokémon-Ausrüstung wie Riesige Robe oder Beulenhelm aber auch Trainern wie Zyrus und Lucia gibt es viele neue Taktiken, die sich in fast jedem Deck auszahlen.

Wie findet ihr die neuen Karten? Habt ihr jetzt schon eine Karte, die euch besonders im Kampf nervt?