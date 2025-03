Pokémon TCG Pocket: Die 4 stärksten Decks im neuen A2B-Set "Glänzendes Festival"

Das sind die aktuell stärksten Decks, die ihr mit den neuen Karten aus "Glänzendes Festival" machen könnt.

Pokémon TCG Pocket wurde mit "Glänzendes Festival" um ein neues Booster-Pack erweitert. Bei dem Set mit dem Codenamen A2B handelt es sich wieder um eine kleine Erweiterung mit 78 unterschiedlichen neuen Karten. Wir listen hier vier mögliche Decks auf, die sich in den kommenden Tagen zu Metadecks mausern könnten.

Das sind die aktuellen Metadecks im Booster "Glänzendes Festival"

Bei den folgenden vier Decks geht es vor allem darum, wie die neuen Karten bereits bestehende Metadecks erweitern und verbessern können. Deshalb listen wir hier auch Varianten auf, die ihr vielleicht schon kennt, die aber möglicherweise leicht anders sind als wir es bisher gewohnt waren.

0:43 Pokémon TCG Pocket zeigt neues Set "Glänzendes Festival"

Autoplay

Die aktuelle Meta findet ihr hier:

Erklärung der Abkürzungen:

UG = Unschlagbare Gene

= Unschlagbare Gene MI = Mysteriöse Insel

= Mysteriöse Insel KR = Kollision von Raum und Zeit

= Kollision von Raum und Zeit LT = Licht des Triumphs

= Licht des Triumphs GF = Glänzendes Festival

= Glänzendes Festival P = Promo

Suelord ex & Smogmog

Gift ist zurück und möchte dieses Mal mit Suelord die Meta-Ranglisten erklimmen.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Paldea-Felino (GF)

2x Suelord ex (GF)

2x Smogon (MI)

2x Smogmog (UG)

2x Darkrai ex (KR) oder 2x Arceus ex (LT)

2x Forschung des Professors

2x Koga

2x Poké Ball

1x Rot

1x Zyrus

2x Riesige Robe

Das macht das Deck so stark: Dieses Deck ist nicht nur die Rückkehr der Smogmog/Koga-Kombination, sondern könnte damit auch die stärkste Variante davon werden. Im Gegensatz zu Cerapendra habt ihr hier noch einmal 20 KP mehr und könnt somit viele Angriffe von anderen ex-Pokémon überleben.

Solange das gegnerische Pokémon vergiftet ist, kann Suelord sein volles Potential ausschöpfen. Der größte Konter könnte aber aktuell Arceus ex sein, das nicht vergiftet werden kann. Dafür könnt ihr aber noch entweder 2x Darkrai ex oder selbst 2x Arceus ex mitnehmen.

Kokowei ex & Maskagato

Kokowei ex ist zurück und ist wie eine Wand, um im Hintergrund Maskagato aufbauen zu können.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Owei (UG)

2x Kokowei ex (UG)

2x Felori (GF)

2x Feliospa (GF)

2x Maskagato (GF)

2x Forschung des Professors

2x Riesige Robe

2x Poké Ball

2x Erika

1x Rot

1x Pokémon-Kommunikation

Das macht das Deck so stark: Pflanzen-Pokémon können immer super mit Kokowei ex verbunden werden. Denn das Pokémon macht nicht nur im besten Fall gut Schaden, sondern ist auch eine richtige Wand, die immer wieder geheilt werden kann.

Und dann kann im Hintergrund Maskagato sicher aufgebaut werden. Das Stufe 2-Pokémon kann nämlich im besten Fall schon mit nur zwei Pflanzen-Energie 130 Schaden machen. Und sind wir mal ehrlich, die meisten nutzen in ihren Decks ex-Pokémon, weshalb Maskagato das volle Potential meistens ausschöpfen sollte.

Giratina ex & Shardrago

Giratina ex braucht vor allem einen schnellen Aufbau indem ihr nicht angreift – das geht sehr gut mit Shardrago.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Giratina ex (GF)

2x Shardrago (MI)

2x Forschung des Professors

2x Poké Ball

2x Rot

2x Pokémon-Center-Dame

1x Leaf

1x Mars

1x Rüpel von Team Rocket

1x Sabrina

2x Riesige Robe

2x Beulenhelm

Das macht das Deck so stark: Um Giratina ex möglichst sicher und schnell aufzubauen, lohnt es sich, ein Deck zu nehmen, das möglichst wenig angreifen muss, damit ihr immer die Fähigkeit nutzen könnt. Das schafft ihr mithilfe von Shardrago, das den Gegner dank der Fähigkeit plus Beulenhelm mit bis zu 40 Schaden pro Angriff bestrafen kann.

Ansonsten könnt ihr euch hier bei dem Deck mit vielen Trainer-Karten austoben und so eine Kombination finden, die zu eurem Spielstil passt.

Dialga ex & Monetigo

Monetigo ist im Grunde ein nicht ex-Metall-Celebi, das ihr dank Dialga ex schnell aufbauen könnt.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Dialga ex (KR)

2x Gierspenst (GF)

2x Monetigo (GF)

2x Arceus ex (LT)

1x Mew ex (MI)

1x Diam

2x Poké Ball

2x Forschung des Professors

1x Lucia

2x Riesige Robe

1x Zyrus

2x Leaf

Das macht das Deck so stark: Monetigo ist im Grunde ein Metall-Celebi ex, das nur 10 KP weniger hat, aber dafür kein ex-Pokémon ist und somit dem Gegner nur einen Punkt gibt.

Und das Beste: Ihr könnt es mit Dialga ex boosten. Denn für jede Metall-Energie, die auf Monetigo liegt, könnt ihr eine Münze für 50 Schaden werfen. Das Deck könnt ihr zusätzlich auch noch mit Arceus ex, Mew ex oder vielleicht sogar Granforgita ex spielen.

Es muss sich zeigen, wie sich die neuen Karten in der aktuellen Meta einfügen werden. Unserer Meinung nach könnte vor allem Suelord ex seinen Platz finden, aber auch Maskagato ist ein starker Anwärter für einen hohen Platz in der Tier-Liste. Ansonsten sind es vor allem die Trainer-Karten, die wieder einmal ganz neue Kombinationen auch in alten Decks ermöglichen.

Wie findet ihr die neuen Karten? Habt ihr jetzt schon eine Karte, die euch besonders im Kampf nervt?