Pokémon TCG Pocket: Neues Event schenkt euch laut Datamining bald garantiert seltene ex-Karten - aber nur für bestimmte Packs

Laut Datamining bekommen wir in Pokémon TCG Pocket bald seltene Karten geschenkt.

In Pokémon TCG Pocket ist gerade erst das Drop-Event für Cresselia-ex gestartet, aber das nächste Event steht wohl bereits in den Startlöchern. Und das dürfte uns einige richtig seltene Karten bescheren, zumindest wenn die Datamining-Leaks Recht behalten.

Garantierte ex-Karten oder seltener – aber mit einer Einschränkung

Informationen aus Datamining zu TCG Pocket hat uns schon in der Vergangenheit kommende Events und Packs korrekt verraten. Das macht auch den neuesten Leak aus den Spieldateien ziemlich interessant. Demnach soll nämlich pünktlich zum Pokémon Day eine neue Distribution an den Start gehen.

Bei der bekommen wir dann drei Booster-Packs zu Unschlagbare Gene geschenkt – also jeweils eines zum Pikachu-, Mewtu- und Glurak-Set.

Darin stecken die gleichen Karten wie in den normalen Boostern, allerdings mit einer erfreulichen Ausnahme: Die fünfte Karte des Packs hat eine garantierte Seltenheit von mindestens ♢♢♢♢. Das bedeutet also, dass ihr mindestens eine ex-Karte oder gar Full-Art- oder Immersionskarte in jedem der Packs erhaltet.

angeblicher Zeitraum des Events: 27. Februar bis 30. April

27. Februar bis 30. April angeblicher Inhalt des Events: 3 Gratis-Boosterpacks (1x Mewtu-Pack, 1x Pikachu-Pack, 1x Glurak-Pack)

Das einzige kleine Manko an dieser Distribution ist, dass es hier nur Karten der allerersten Erweiterung "Unschlagbare Gene" gibt. Habt ihr eure Kartensammlung hier bereits fertig, bringen euch auch die neuen Gratis-Packs wenig. Viele Fans dürften sich hier eher Karten zur neuesten Erweiterung "Kollision von Raum und Zeit" wünschen. Aber hey, geschenkte Karten sind geschenkte Karten!

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

So schnappt ihr euch die Gratis-Boosterpacks

Bedenkt außerdem, dass es sich hier um einen Datamining-Leak handelt, der noch nicht offiziell bestätigt ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er sich wie schon in der Vergangenheit bewahrheiten wird.

Die Packs selbst sollt ihr außerdem nicht erst erspielen müssen, sondern bekommt sie direkt in eure Geschenkbox. Dann müsst ihr sie nur noch innerhalb des Eventzeitraums bis zum 30. April abholen.

Interessiert euch diese Distribution oder hättet ihr euch eher etwas zu den neuen Erweiterungen gewünscht?