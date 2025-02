Pokémon TCG Pocket - Neues Drop-Event mit Cresselia ist da und das sind die Drop-Chancen

Im neuen Drop-Event ist Cresselia ex die beliebteste Karte.

Erst vor wenigen Tagen wurde Pokémon Trading Card Game Pocket mit "Kollision in Raum und Zeit" um ein neues Set erweitert. Nur wenige Tage später steht schon das nächste Event an. Dieses Mal müssen wir wieder kämpfen, um Boosterpacks für bestimmte Promo-Karten zu erhalten. Dabei kann es manchmal ganz schön dauern, das begehrte ex-Pokémon aus den Belohnungs-Boosterpacks zu ziehen.

Art des Events: Drop-Event - Promo Serie A Vol.4

Drop-Event - Promo Serie A Vol.4 Von wann bis wann läuft das Event? 3. bis 17. Februar

Promo Serie A Vol. 4 - Die Karten und ihre Wahrscheinlichkeiten

In den neuen Promo-Boosterpacks steckt jeweils eine der folgenden Karten, wobei sich ihre Drop-Raten voneinander unterscheiden (via ptcpocket.gg):

Cresselia-ex - 12,6 % (exklusive Event-Karte)

Panzaeron - 23,84 % (alternatives Artwork zur A2-Karte)

Chelast - 23,84 % (alternatives Artwork zur A2-Karte)

Traunfugil - 23,84 % (exklusive Event-Karte)

Elevoltek - 15,82 % (alternatives Artwork zur A2-Karte)

Hier seht ihr die 5 Karten im Detail:

So funktioniert das Drop-Event

In dem digitalen Pokémon-Sammelkartenspiel finden regelmäßig sogenannte Drop-Events statt. Während der Event-Zeit müssen wir extra dafür konzipierte PvE-Kämpfe bestreiten, die an das Pokémon angelehnt sind, das im Fokus steht (in diesem Fall Cresselia-ex).

Gewinnen wir, erhalten wir Belohnungen, darunter eventuell auch Promo-Boosterpacks. Je höher die Kampfstufe (Anfänger, Fortgeschritten, Profi, Meister) ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ein solches Boosterpack bekommen. Daraus ziehen wir dann eine der oben genannten Karten.

Allerdings können wir nicht ununterbrochen einfach gegen die CPU kämpfen. Durch Event-Ausdauer, die sich automatisch mit der Zeit auffüllt oder durch Event-Sanduhren füllen lassen, werden die Kämpfe begrenzt.

Zusammen mit dem neuen Drop-Event haben Spieler*innen von Pokémon TCG Pocket aktuell wieder ordentlich zu tun. Immerhin werden wir so nicht nur bei den CPU-Kämpfen neu gefordert, auch die über 150 neuen A2-Karten bringen frischen Wind in die PvP-Kämpfe. Davon ab dürfen wir natürlich wieder fleißig neue Karten sammeln und sogar endlich tauschen.