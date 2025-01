Pokémon TCG Pocket: Mysteriöse grüne Coupons aufgetaucht und das steckt dahinter

Ein neues Wunderwahl-Event, bei dem wir grüne Tickets verdienen, ist da. Allerdings können wir noch nicht viel damit anfangen.

Wer heute Morgen einen Blick in Pokémon Trading Card Game Pocket geworfen hat, dürfte etwas überrascht gewesen sein. Denn entgegen der gängigen Leaks ist schon heute ein neues Event gestartet. Und nicht nur das. Entweder haben sich Bugs in das Event eingeschlichen, oder die Entwickler*innen gehen dieses Mal etwas anders vor. So oder so können wir mit den neuen grünen Coupons bzw. Tickets noch nicht wirklich viel anfangen.

Wunderwahl-Event mit (noch) nutzlosen grünen Tickets ist da

Nachdem Pokémon TCG Pocket nun mehrere Monate live ist und wir schon so einige Events erlebt haben, hat sich ein klares Muster abgezeichnet, wie diese ablaufen. Das gilt auch für die Wunderwahl-Events.

Bei dieser Art Event können wir in kostenlosen Bonuswahlen Karten, Uhren und Tickets ziehen – Letztere können wir im Shop gegen zeitlich limitierte Items eintauschen. Wer Wunder-Ausdauer einsetzt, kann auch bei der Wunderwahl+ besondere Karten abstauben.

Nun ist heute Morgen das neue Glumanda & Schiggy-Event gestartet, das allerdings ein paar Fragen aufwirft. Zum einen ist es einen Tag früher gestartet, als die Leaks vorausgesagt haben, die sonst eine sehr hohe Treffergenauigkeit haben. Zum anderer fehlen einfach die neuen Shop-Items, für die wir die grünen Tickets einsetzen können. Davon ab gibt es bislang auch keine Ingame-Mitteilung zum Wunderwahl-Event.

Und trotzdem können wir bereits Wunderwahlen für das Event durchführen, die uns Promo-Karten von Glumanda und Schiggy bescheren:

Unabhängig davon, ob das von dem Entwicklerteam nun so beabsichtigt ist oder nicht, dürfte klar sein, dass die neuen Items früher oder später im Shop auftauchen (müssten). Bei uns fehlt bislang jede Spur davon. Auch Missionen, durch die wir weitere Tickets verdienen, fehlen noch.

Dank Leaks wissen wir aber schon, was uns für Shop-Items erwarten werden. In Anlehnung an Schiggy, das bekanntlich das Starter-Pokémon von Gary (auch Blau genannt) ist, wird es Münzen, Icons, Hintergründe, Cover und mehr geben, die mit Gary und Schiggys Entwicklung Turtok zu tun haben.

Das hier sind die Ticket-Preise:

Cover - 3 Tickets

Münze - 5 Tickets

Kartenhülle - 5 Tickets

Spielunterlage - 10 Tickets

Hintergrund - 3 Tickets

Icon - 2 Tickets

50 Funkelstaub - 1 Ticket

Falls ihr euch schon spoilern wollt, wie die neuen Items aussehen, findet ihr mehr dazu im oben verlinkten Reddit-Post. Klickt euch einfach durch die Bilder.

Wollt ihr immer auf dem neuesten Stand sein, wann welche Events in Pokémon Trading Card Game Pocket starten bzw. enden und wann es neue Erweiterungen gibt, dann schaut regelmäßig in unsere oben verlinkten Artikel rein. Diese aktualisieren wir immer, wenn es offizielle Informationen oder glaubwürdige Leaks gibt.

Wie sieht es bei euch aktuell mit dem neuen Wunderwahl-Event aus? Sind die Shop-Items mittlerweile bei euch aufgetaucht?