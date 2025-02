Diese Pokémon TCG Pocket-Karte ist super wichtig und doch gibt es keine Full Art-Version von ihr – das muss sich ändern!

Professor Eich hätte wirklich so langsam eine Spezialkarte verdient!

Als jemand, der Pokémon TCG Pocket mittlerweile nur noch spielt, um Karten zu sammeln, sind EX-Pokémon und gerade die oft toll gezeichneten Full Art-Spezialkarten für mich der Gipfel der Gefühle. Für diejenigen unter euch, die mit den Karten kämpfen, ist es zudem cool, nicht nur die Standard-Varianten im Deck zu haben.

Und gerade von wichtigen Karten, die in Kämpfen am meisten ausgespielt werden, gibt es bereits eine große Auswahl an Spezialkarten. Sei es von Misty, von Sabrina oder von Pokémon wie Celebi, Mewtu oder auch Pikachu. Eine häufig verwendete Karte wurde jedoch bislang sträflich vernachlässigt.

Professor Eich verdient eine Full Art-Karte!

Ihr habt sie am Bild oben sicher schon erkannt, es geht natürlich um die Karte "Forschung des Professors", auf der mit Professor Eich eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren aus dem Pokémon-Universum zu sehen ist.

"Forschung des Professors" gehört in jedes Deck, da sie uns beim Ausspielen zwei frische Karten aus unserem Stapel ziehen lässt. Und da wir gerade zu Beginn eines Kampfes nicht immer das perfekte Blatt auf der Hand haben, führt kein Weg an ihr vorbei.

Schade ist nur, dass unser liebster Pokémon-Professor noch immer keine Full Art-Spezialkarte spendiert bekommen hat, was auch Redditor Currybags in seinem Beitrag ankreidet und dafür reichlich Zustimmung einheimst.

Neues Set könnte die gewünschte Karte bringen

Für alle, die sich eine Full Art-Karte von Professor Eich wünschen, haben wir jedoch einen Funken Hoffnung. Und zwar erscheint laut zuverlässigen Leaks bereits am 28. Februar ein neues Set. Das A2A-Set wird voraussichtlich ähnlich "Mysteriöse Insel" kleiner ausfallen, könnte aber dennoch womöglich die gewünschte Spezialkarte von Professor Eich bringen.

Welche Karten das letzte Set Ende Januar ins Sammelkartenspiel gebracht hat, seht ihr im Trailer:

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Sollte sich im neuen Set noch keine Full Art von Professor Eich befinden, ist noch nicht aller Tage Abend. Möglich ist natürlich auch, dass uns das Entwicklerteam eine neue Promokarte mit dem Fan-Liebling spendiert – oder sie im A3-Set, das vorraussichtlich am 30. April erscheint, mit dabei ist.

Jetzt seid ihr gefragt: Von welchem Pokémon oder von welchem Charakter wünscht ihr euch eine Spezialkarte? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare hier auf GamePro.