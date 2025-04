Pokémon TCG Pocket: Die Garados Full Art-Karte zeigt epische Szene aus dem Anime, schaut mal genauer hin

Die Full-Art-Version von Garados zeigt das mächtige Pokémon beim Einsatz der Attacke Hyperstrahl.

Die Entwickler*innen von Pokémon TCG Pocket haben ihre Hausaufgaben erledigt und verstanden, wie sie die sammelfreudigen Fans begeistern können. So warten nicht nur unzählige Karten darauf, aus ihren Boosterpacks gezogen zu werden, sondern auf einigen von ihnen verstecken sich auch spannende Details, die an die Spiele oder den Anime erinnern.

Cooles Detail auf Garados-Karte entdeckt

Im ersten Karten-Set Unschlagbare Gene gibt es eine Garados-Karte, von der sowohl eine gewöhnliche als auch eine Full-Art-Version existiert. Während die weniger seltene Variante unscheinbar ist, entdeckte Redditor und Pokémon-Fan Rizz_Crackers ein kleines, aber feines Detail auf der anderen Karte:

Wenn ihr euch die Karte etwas genauer anschaut, seht ihr neben den zwei armen Karpadors, die von den Wellen mitgerissen werden, auch ein Schiff im Hintergrund (Rizz_Crackers hat die betreffende Stelle eingekreist).

Bei dem Schiff soll es sich laut dem User um die MS Anne handeln – das Kreuzfahrschiff, das ihr auf eurer Reise durch die Kanto-Region betreten könnt. Ein direkter Vergleich zu einem Screenshot aus den Spielen bestätigt diese Vermutung.

Für Rizz_Crackers ist klar: Das Garados auf der Full-Art-Karte ist für die Zerstörung des Kreuzfahrtschiffes verantwortlich. Das will der User mit dem Resultat einer Google-Suche belegen. Doch ganz so eindeutig ist die Sache nicht, wie Kommentator*innen wie pokemega32 bemerken.

Trägt Garados wirklich Schuld am Sinken der MS Anne?

In den Spielen betretet ihr das Schiff meist nur einmal, ehe es für Nimmerwiedersehen ablegt. Das hat Fans schon früher dazu bewegt, Theorien aufzustellen, was mit dem Kreuzfahrschiff im Anschluss geschehen ist. Dass das Kreuzfahrschiff gesunken ist, liegt tatsächlich sehr nahe.

In der Anime-Folge “An Bord der M.S. Anne“ geht die MS Anne zusammen mit Ash und Co. nämlich tatsächlich unter. Grund dafür ist jedoch kein Garados, sondern ein Sturm, in den das Schiff gerät.

Um zurück zu Pokémon TCG Pocket zu kommen: Diese Erkenntnis muss nicht unbedingt die Logik der Full-Art-Karte brechen. Das Artwork zeigt nämlich ebenfalls einen Sturm und das Garados muss nicht zwingend der Angreifer des Schiffs sein. Gegen was oder wen es den Hyperstrahl einsetzt, wird allerdings trotzdem nicht deutlich.

Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Lore sich in den Artworks versteckt. Das beweist nur, wie viel Tiefe die Pokémon-Welt tatsächlich besitzt. Beispielsweise in Pokédex-Einträgen, in Gesprächsfetzen, Anime-Folgen oder eben Artworks von Karten stecken viele spannende Details.

Welches noch so kleine Trivia-Wissen aus der Pokémon-Welt lässt euch einfach nicht los? Wir sind gespannt auf eure Antworten!