Pokémon TCG Pocket: Ehemann bastelt eigene Pocket-Karten, versteckt die in echten Boosterpacks und seine Frau freut sich riesig über die Überraschung

Seitdem Pokémon TCG Pocket am 30. Oktober 2024 erschienen ist, haben viele Spieler*innen weltweit fleißig Karten gesammelt. Dadurch haben keine drei Monate nach Release bereits über 40 Milliarden Karten ein neues virtuelles Zuhause gefunden – ein Meilenstein, den die Entwickler*innen von Creatures Inc. und DeNA mit dem Verteilen einer einzigartigen Karte feiern.

Ehemann bastelt echte Pokémon TCG Pocket-Karten und die Überraschung gelingt

Pokémon TCG Pocket kommt dabei so gut an, dass es in dieser kurzen Zeit bereits mehrfach die virtuellen Grenzen überschritten hat. Zum Beispiel hat sich Redditor miamirooftop beim täglichen Öffnen der Boosterpackungen immer wieder gewünscht, dass die schönen Karten real seien – ein Wunsch, dem der Ehemann des Users auf kreative Art und Weise nachgekommen ist.

Im verlinkten Reddit-Thread könnt ihr euch die schönen Karten aus Pokémon TCG Pocket ausgedruckt und in Echt ansehen:

Das hat sich der Ehemann von Redditor miamirooftop überlegt: Die erste Anspielung an Pokémon TCG Pocket ist noch ohne dessen Karten geschehen. So hat der Ehemann Boosterpackungen des physischen Sammelkartenspiels mit einem Ausdruck versehen, den Pocket-Spieler*innen nur zu gut kennen dürften: „You can open a booster pack“.

Redditor miamirooftop hat dann ab der zweiten Boosterpackung bemerkt, dass sich eine unerwartet bekannte Karte darin befunden hat – das Ditto aus dem “Unschlagbare Gene“-Set mit der Seltenheitsstufe eines goldenen Sterns.

Der Ehemann von miamirooftop hat in Boosterpackungen des physischen Sammelkartenspiels daraufhin immer wieder einzelne Pocket-Karten versteckt, bis die Packungen ausgegangen sind. Aber auch dafür hatte er eine Lösung: Die restlichen Pocket-Karten konnte miamirooftop per Wunderwahl ergattern.

Auf diese Art und Weise konnte miamirooftop eine kleine Sammlung von physischen Pocket-Karten aufbauen. Während die Sammlerin aufgrund der schönen Artworks besonders stolz Karten der höheren Seltenheitsstufen präsentiert, können wir auf den Fotos noch weitere Karten wie etwa Kamalm entdecken.

Redditor miamirooftop hat es aber auch schon selbst zugegeben: Die Hit-Rate bei den ausgedruckten Karten ist deutlich positiver als im Mobile-Game selbst. Kein Wunder. Das beweist nur, dass der Ehemann sich bei der Auswahl der Karten geschickt angestellt und vor allem die Seltenen ausgesucht hat.

Die Community liebt die Geschenkidee

Die kreative Idee gefällt uns, aber auch der Reddit-Community von Pokémon TCG Pocket sehr gut. Vor allem der Ehemann bekommt viel Lob zugesprochen und User wie MikaelPorter wünschen sich einen Partner, der ähnlich tolle Geschenke macht.

Einige User fragen außerdem nach Tipps, damit sie selbst ein Geschenk dieser Art basteln können. Leider meldet sich hierfür miamirooftop nicht selbst in den Antworten, jedoch eine andere Person unter dem Usernamen Flat-Flounder3037.

Flat-Flounder3037 liefert einen Link mit Vorlagen zu den Karten, empfiehlt eine spezielle Schneidemaschine und verrät neben den genauen Größenangaben (6,35 cm x 8,89 cm) den Trick, die eigens gemachten Karten als Sticker zu drucken. Dadurch können diese auf echte Pokémon-Karten geklebt werden, um deren Rückseite authentisch zu halten.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr euch in der Zeit seit Release ebenfalls auf irgendeine Art und Weise vertieft mit Pokémon TCG Pocket beschäftigt oder genügt euch das Öffnen der täglichen Boosterpackungen?