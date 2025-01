Pokémon TCG Pocket - Das Rätsel um die mysteriöse Promokarte Nr. 8 wurde gelöst

Das Rätselraten um Promokarte Nr. 8 ist endgültig beendet.

In Pokémon TCG Pocket wurde nun das Geheimnis um Promokarte Nr. 8 endgültig gelüftet. Logt ihr euch aktuell in das Sammelkartenspiel ein, könnt ihr euch die mysteriöse Karte über die Geschenkfunktion holen.

Das Rätsel um Promokarte Nr. 8

Wurden die bislang erschienenen 33 Promokarten der Reihe nach enthüllt, beispielsweise durch Wunderwahl-Events, blieb der Platz der achten Karte stets frei und viele Fans fragten sich, welches Pokémon bzw. welcher Gegenstand sich dahinter verbirgt. Das Rätselraten ist seit heute Morgen vorbei.

Wollt ihr euch über alle Promokarten informieren, haben wir sie für euch in folgendem Artikel aufgelistet:

Das ist die mysteriöse Karte

Bei Promokarte Nr. 8 handelt es sich um eine Trainer-Karte, genauer den Pokédex, der durch ein besonderes Artwork gezeigt wird. Auf dem Bild tummeln sich Bisasam, Glumanda, Schiggy und Pikachu. Eine Anspielung an den allerersten Pokédex aus Pokémon Rot/Blau.

Die Funktion der Karte: Gleich dem normalen Pokédex, könnt ihr euch die obersten 3 Karten eures Decks im Kampf anschauen.

Promokarte Nr. 8

So bekommt ihr Promokarte Nr. 8

Hier müsst ihr nichts weiter tun, als euch in Pokémon TCG Pocket einzuloggen und die Promokarte über die Geschenkfunktion anzunehmen. Die Karte ist ein Geschenk für insgesamt 40 Milliarden freigespielte Karten von Spieler*innen auf der ganzen Welt.

Bereits vor der offiziellen Enthüllung gab es eine recht versteckte Möglichkeit, sich Promokarte Nr. 8 einmal genauer anzusehen. Hier musste man die normale Pokédex-Karte aufrufen und sich die Sektion der ähnlichen Karten anschauen. Ein Trick, der übrigens bei vielen der noch unbekannten Promokarten funktioniert.

Was passiert aktuell in Pokémon TCG Pocket?

Am Montagmorgen ist ein neues Emblem-Event gestartet, in dem ihr abermals fünf Siege in Folge erreichen müsst. In wenigen Tagen, genauer am 30. Januar, erscheint laut überaus zuverlässigen Leaks die neue Erweiterung samt der Tauschfunktion.

Habt ihr euch bereits alle Promokarten geholt oder habt ihr einzelne verpasst?