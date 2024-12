Pokémon TCG Pocket-Spieler zerstört mächtiges MewTwo ex-Deck mit genialer Karpador-Kombo

Karpador vs. Mewtwo ex - ein eher ungleiches Duell!

Zwar habt ihr mit starken Karten und starken Decks in Pokémon TCG Pocket im Normalfall natürlich einen Vorteil. Dennoch kann es immer wieder passieren, dass für gewöhnlich schwächere Taschenmonster mit etwas Glück und taktischem Kalkül unerwartete Siege einfahren.

So geschehen bei einem Spieler, der mit seinem (sorry) lausigen Karpador und der Hilfe einer Trainerkarte ein mächtiges Mewtwo ex aus der Kampfarena gefeuert hat.

Karpador schlägt Mewtwo ex

Den glorreichen Sieg hat TCG-Fan SekaiKofu festgehalten und auf Reddit geteilt.

So hat er's angestellt: Am Ende des Kampfes stehen sich Karpador (Magikarp) und Mewtwo ex auf dem Spielbrett direkt gegenüber. Was nach einem recht einseitigen Duell klingt, nimmt jedoch aufgrund zweierlei Ereignisse eine überraschende Wendung.

Auf dem Spielbrett befindet sich in zweiter Reihe noch ein stark angeschlagenes Guardevoir mit lediglich 10 Lebenspunkten.

Auf der Hand von SekaiKofu befindet sich die Trainerkarte von Sabrina.

Der entscheidende Schachzug! Die einzige Option noch siegreich aus dem Kampf hervorzugehen ist das Spielen der Trainerkarte von Sabrina. Durch sie wird nämlich das aktuell aktive Pokémon, hier Mewtwo ex, auf die Bank verfrachtet und das angeschlagene Guardevoir rückt ins Visier.

SekaiKofu schreibt noch als Erklärung der Situation in seinem Post:

"Ich hatte bereits ein Mewtwo ex mit einem Garados ausgeschaltet. Gardevoir blieb mit 10 KP übrig. Dann hab ich Karpador in den Kampf geschickt und meinen Gegenüber mit Sabrina überrascht.

Der Sieg von SekaiKofu mit einem enorm schwachen Pokémon wie Karpador ist übrigens kein Einzelfall. Wie ihr im verlinkten Artikel oben seht, hat es ein Spieler sogar mit einem reinen Raupy-Deck geschafft ein Unentschieden herauszuholen.

Habt ihr schon einen ähnlich glorreichen Sieg mit einem scheinbar schwächeren Deck errungen? Falls ja, postet eure Erfahrungen gerne in den Kommentarbereich!