Pokémon TCG Pocket-Spieler ist stolz auf sein Deck, in dem ein einziges Raupy drin ist - Hat zum ersten Mal nicht verloren, erreicht ein Unentschieden

Es ist eine beeindruckende Leistung, ein Unentschieden mit Raupy als einziges Pokémon im Deck zu erreichen.

In der aktuellen Meta von Pokémon TCG Pocket finden sich viele starke Karten. Obwohl besonders die ex-Karten die oberen Ränge in der Tier List einnehmen, können Decks mit Pokémon wie etwa Rasaff, Arbok, Tauboss oder Smogmog dennoch einigermaßen mithalten.

Das trifft definitiv nicht auf Raupy zu, das auf sich alleine gestellt ähnlich schwach wie in den Spielen ist. Trotzdem schaffte ein Redditor nun ein stolzes Unentschieden mit dem kleinen Käfer-Pokémon.

Spieler erreicht Unentschieden mit seinem Raupy-Deck

Wenn ihr euch (zurecht) fragt, was so interessant an einem Unentschieden ist, dann ist es definitiv der Umstand, dass eines der involvierten Decks weder Schaden austeilen noch anderweitig eine Chance hat, Pokémon zu besiegen.

Hier könnt ihr einige Screenshots von Redditor Jumbunckley sehen, die das Unentschieden belegen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie ihr seht, ist Raupy nicht nur der Star des Decks, sondern dessen einziges Pokémon. Mit 50 KP und der Attacke “Freunde finden“, bei der ihr für eine beliebige Energie ein zufälliges Pflanzen-Pokémon auf die Hand nehmen könnt, ist es alles andere als stark. Und trotzdem kam es in dieser einen Runde zum Unentschieden.

Wie war das Unentschieden möglich? Redditor Jumbunckley bedankt sich in seinem Beitrag nicht zu Unrecht bei Gegner*in Okuyasu. Tatsächlich hat wohl Okuyasu wohl das meiste zum Unentschieden beigetragen, indem er oder sie das eigene Spielfeld aufgebaut hat, ohne das Raupy jemals anzugreifen.

Es kam zum Unentschieden, weil die Schlacht der beiden die 30. Runde erreicht hat, die das Limit für PvP-Matches darstellt.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Das Raupy-Deck ist etwas für Spaßvögel

In einem Kommentar unter dem Thread auf Reddit begründet Jumbunckley die eigene Hartnäckigkeit bei der Verwendung des Raupys wie folgt: Jumbunckley müsse Raupy bei der ewigen Reise, Freunde zu finden, begleiten. Das zeigt, dass der User die ganze Angelegenheit mit Humor nimmt, weil das eine deutliche Anspielung auf die Attacke des Pokémons ist.

So begründet Jumbunckley später den eigenen Sieg – Entschuldigung, wir meinen Unentschieden:

„Nachdem Raupy nach einem Freund gesucht hat, ohne einen zu finden, hatte der Gegner Mitleid. Es ist herzzerreißend, ständig nach einem Freund zu suchen, nur um niemanden an der Seite zu haben. Er sah sich selbst in Raupy und hat es verschont.“

Jumbunckleys eigene Reise, einen oder eine Freund*in zu finden, sei immerhin vorbei. Gegner*in Okuyasu habe nämlich die Freundschaftsanfrage, die Jumbunckley nach dem Match gestellt hat, angenommen. Ein Hoch auf die Freundschaft!

Wenn ihr mit dem Deck selbst Erfolg haben wollt, müssen wir euch an der Stelle aber enttäuschen: Weil ihr mit Raupy alleine euren Gegner*innen effektiv nichts anhaben und ihr euer schwaches Pokémon auch nicht vor Angriffen schützen könnt, seid ihr wie Jumbunckley auf die Gnade eurer Gegner*innen angewiesen. Während das natürlich auch eine (Scherz-)Taktik ist, wird sie wahrscheinlich weniger effektiv als etwa der feuerrote Sturm von Glurak-ex ausfallen.

Habt ihr euch in Pokémon TCG Pocket auch schon an eher skurrilen Decks versucht?