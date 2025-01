Pokémon TCG Pocket-Leak enthüllt Release der nächsten Booster-Packs und hui, das nächste Set kommt schon bald

Es ist bereits bekannt, wann die Sets A2a und A3 erscheinen.

Erst gestern ist das A2-Set "Kollision von Raum und Zeit" in Pokémon TCG Pocket erschienen und nur einen Tag später wissen wir bereits aus einem Leak, wann die nächsten Booster-Packs ihren Weg ins Sammelkartenspiel finden. Das wurde nämlich wie so oft via Dataming herausgefunden.

Leak verrät Release der Booster-Packs A2a und A3

Woher stammen die Infos? Die Release-Daten wurden auf der Seite Pokémon Zone veröffentlicht, die jüngst via Dataming bereits alle Karten des A2-Sets vorab ins Netz gestellt haben.

Wann erscheint A2a? Das nächste kleinere Set, ähnlich dem Booster-Pack rund um Mew, kommt demnach bereits am 28. Februar ins Spiel.

Das nächste kleinere Set, ähnlich dem Booster-Pack rund um Mew, kommt demnach bereits am ins Spiel. Wann erscheint A3? Bis zum Release des nächsten großen Sets müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Laut Leak erscheint A3 am 30. April.

Dataming-Leaks zur Veröffentlichung neuer Sets und Events haben sich seit Release des Spiels im Oktober 2024 als überaus zuverlässig erwiesen. Da das Entwicklerteam die Daten noch immer ändern kann, sind sie zwar nicht in Stein gemeißelt, jedoch überaus wahrscheinlich.

Was euch im aktuellen Set erwartet, seht ihr im Trailer:

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Autoplay

Alle TCG Pocket-Events im Februar ebenfalls geleakt

Beim Release der neuen Sets hört der Dataming-Leak allerdings noch lange nicht auf. So wurden ebenfalls sämtliche kommende Events im Februar 2025 veröffentlicht, die wir euch nachfolgend aufführen.

01. Februar - Update des Premium-Shops : Es gibt eine Promokarte von Plinfa und Accessoires von Darkrai.

: Es gibt eine Promokarte von Plinfa und Accessoires von Darkrai. 03. Februar - Drop-Event : Ihr könnt Cresselia EX und Promokarte von Traunfugil, Elevoltek, Panzaeron und Chelast abstauben.

: Ihr könnt Cresselia EX und Promokarte von Traunfugil, Elevoltek, Panzaeron und Chelast abstauben. 04. Februar - Emblem-Event : Es gilt wieder eine bestimmte Anzahl an Kämpfen zu gewinnen.

: Es gilt wieder eine bestimmte Anzahl an Kämpfen zu gewinnen. 07. Februar - Wunderwahl-Event : Ihr könnt euch sowohl die Promokarten von Panflam und Togepi holen, als auch Accessoires von Panflam.

: Ihr könnt euch sowohl die Promokarten von Panflam und Togepi holen, als auch Accessoires von Panflam. 21. Februar - Massenauflauf-Event: Als seltene Karte könnt ihr Snibunna EX ziehen und sonst viele Karten vom Typ Unlicht.

Sobald wir Offizielles der Entwickler*innen rund um die kommenden Sets erfahren, werden wir euch natürlich hier auf GamePro darüber informieren. Spannend ist nämlich vor allem, aus welcher Generation die Karten der neuen Sets sind.

Findet ihr den Release-Rhythmus der neuen Sets gut oder hättet ihr es euch gewünscht, wenn die neuen Karten bereits früher oder doch etwas später erscheinen?