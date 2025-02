Pokémon TCG Pocket: Der Luck Calculator zeigt wie viel Pech ihr wirklich beim Ziehen habt

Mit dem Luck Calculator könnt ihr jetzt herausfinden wie viel Pech oder Glück ihr wirklich in TCG Pocket habt.

Bei Pokémon TCG Pocket dreht sich alles ständig um Glückschancen. Dabei kann es manchmal passieren, dass gefühlt jedes gezogene Kartenpack eine Niete ist. Dank des Luck Calculators könnt ihr jetzt aber euch und euren Freund*innen beweisen, wie viel Glück oder Pech ihr wirklich habt.

Das ist der Luck Calculator für Pokémon TCG Pocket

Auf Github hat der User Porygonthree eine Webseite bereitgestellt, die euer Glück basierend auf den folgenden Eingaben errechnet:

Wie viele Kronenkarten habt ihr gezogen?

habt ihr gezogen? Wie viele 3-Sterne-Karten habt ihr gezogen?

habt ihr gezogen? Wie viele 2-Sterne-Karten habt ihr gezogen?

habt ihr gezogen? Wie viele 1-Sterne-Karten habt ihr gezogen?

habt ihr gezogen? Wie viele God-Packs habt ihr gezogen?

habt ihr gezogen? Wie viele Packs habt ihr insgesamt gezogen?

So funktioniert es: Basierend auf diesen Daten zeigt euch dann die Seite, wie gut euer Glück in den einzelnen Kategorien ist. Das reicht von "wirklich schlecht" zu "erstaunlich viel Glück". Als Grundlage nimmt sich die Webseite, wie viele Packs ihr insgesamt gebraucht habt, um die seltenen Karten zu ergattern.

So findet ihr die Anzahl an gezogenen Packs heraus: Geht im Hauptmenü auf euer Profil und scrollt dann zu den Errungenschaften. Klickt auf die erste Trophäe oben links und dann zeigt euch das Spiel an, wie viele Packs (sowohl kostenlose als auch gekaufte) ihr bisher gezogen habt.

So findet ihr die Anzahl an seltenen Packs heraus: Geht in eure Karten und klickt auf die Lupe. Scrollt dort etwas herunter, bis ihr die Filter für den Seltenheitsgrad seht. Wählt immer einzeln die vier gefragten Stufen an und notiert euch die insgesamte Anzahl der Karten.

Wie finde ich God Packs heraus? Das einzige, wo ihr einfach wissen müsst, ob ihr sowas schon einmal hattet, sind die God Packs. Dabei handelt es sich um extrem seltene Packs (0,05%-Chance), die ausschließlich Sterne-Karten oder Kronen-Karten beinhalten. Eine Anzeige, wie viele ihr davon gezogen habt, gibt es im Spiel leider nicht.

Das ist unser Glück bei Pokémon TCG Pocket

Was kommt bei mir heraus? Auch ich habe natürlich den Test gemacht und nachdem ich mich in den letzten Wochen doch sehr über mein Pech aufgeregt habe, sollte ich eher leise sein. Denn nicht nur habe ich ein sehr gutes Glück bei Immersive-Karten (3-Sterne-Karten), sondern bei 2-Sterne-Karten ist es sogar erstaunlich gut.

Anscheinend habe ich sehr viel mehr Glück bei 2-Sterne-Karten als viele andere.

Die anderen Daten sind am Ende zwar nur durchschnittlich, aber ich glaube, mit dem Test habe ich jegliche Legitimation zu meckern verloren. Vor allem, wenn ich mir zum Beispiel das Glück von Kollegin Rae anschaue.

Auch wenn Raes Glück bei Zwei-Sterne-Karten gut ist, verfolgt sie die Pechsträhne, wenn es um Immersive-Karten geht.

Sie hat zwar schon einmal ein God-Pack gezogen, aber ansonsten sieht es eher mau bis ganz nett aus. Gerade bei Immersive-Karten scheint ihr das Jirachi nicht hold zu sein. Bei 523 geöffneten Packs wird ihr Glück bei 3-Sterne-Karten schon als schlecht eingestuft.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eher Glück oder Pech bei Pokémon TCG Pocket?