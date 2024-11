Pokémon TCG Pocket-Fans hassen schon jetzt eine ganz bestimmte Karte und sie ist nicht einmal legendär - das ist der Grund dafür

Die Karte ist eines von Mistys Vorzeige-Pokémon. Leider setzt sie selbst es nicht so gewinnbringend ein.

Pokémon TCG Pocket ist nun offiziell etwas älter als eine Woche, was für Fans des Sammelkartenspiels mehr als genug Zeit ist, um sich erste Meinungen zu bestimmten Karten zu bilden. Besonders diejenigen, die bereits Pokémon-Kämpfe ausgetragen haben, wissen, welchen Karten sie lieber nicht begegnen möchten.

Fans teilen ihren Hass auf Starmie-ex

Ein Pokémon, das gerade unter Beschuss gerät, ist Starmie-ex (nicht zu verwechseln mit dem gewöhnlichen Starmie, denn das ist bei Weitem nicht so gut).

Dabei handelt es sich um eine Phase-1-Karte, die ihr auf ein Sterndu spielen könnt. Mit 130 Leben, keinen Rückzugskosten und dem Angriff Hydroplatscher, der für zwei Wasser-Energie dem gegnerischen aktiven Pokémon 90 Schaden hinzufügt, bringt Starmie-ex viele Vorteile mit sich.

Der einzige Wermutstropfen ist die ex-Regel der Karte, die besagt, dass eure Gegner*innen beim Besiegen des Pokémons zwei anstatt einen Punkt erhalten.

Die vielen Vorteile, die Starmie-ex mit sich bringt, sind auch schon einigen Spieler*innen aufgefallen. Die müssen dann wiederum andere Personen in PvP-Matches so beeindruckt oder verstört haben, dass sie im Internet auf Reddit Luft ablassen.

So auch Redditor MachCalamity, der in diesem Thread mit dem übersetzten Titel “Ich hasse dich“ Gleichgesinnte findet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zu viele Stärken? Das führt dazu, dass die Spieler*innen sich in den Kommentaren bereits die Frage stellen, was sich verändern müsste, damit Starmie-ex eine weniger extreme Karte sei. Für die User hairlikegoats1 und buzzinggibberish ist es eindeutig, dass Starmie-ex zu viel Leben habe.

Für User Dannstack ist hingegen klar, dass die nicht vorhandenen Rückzugskosten gepaart mit einem einfachen Setup zu stark seien. Starmie-ex könnte viel zu einfach austeilen und sich beim ersten Anzeichen von Gefahr problemlos zurückziehen. User buzzinggibberish beschreibt es hingegen als “absolut teuflisch“, dass die Attacke von Starmie-ex lediglich zwei Wasser-Energien kostet.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Beim Durchschauen der Kommentare im Reddit-Thread fällt uns auf, dass sich Personen vor Starmie-ex fürchten, es aber auch selbst gerne in Wasser-Decks benutzen. Es werden auch bereits Strategien geteilt, wie ihr mit Starmie-ex am besten umgeht.

Ob Starmie-ex wirklich die Balance von Pokémon TCG Pocket bricht, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen, wenn mehr Personen an die Karte kommen und sie regelmäßiger gespielt wird. Als nicht allzu seltene Karte könnt ihr mit etwas Geduld selbst an Starmie-ex kommen und es in Kämpfen ausprobieren.

An der Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Gibt es eine Karte in Pokémon TCG Pocket, der ihr in den Kämpfen ungern begegnet?